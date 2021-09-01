https://ria.ru/20210901/sovet-1748092575.html

СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*

СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"* - РИА Новости, 01.09.2021

СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал афганскому лидеру Ашрафу Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T03:09

2021-09-01T03:09

2021-09-01T03:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

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джо байден

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал афганскому лидеру Ашрафу Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением "Талибан"* независимо от того, "правда это или нет", следует из расшифровки записи беседы лидеров.Президент США также предложил помощь, если Гани сможет продемонстрировать, что у него есть план по контролю над ситуацией в Афганистане."Мне не нужно рассказывать вам, что в мире и в некоторых частях Афганистана создалось впечатление, я полагаю, что дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с "Талибаном"*... Правда это или нет, есть необходимость продемонстрировать иную картину", - цитирует Байдена агентство Рейтер.Согласно агентству, Байден также советовал Гани заручиться поддержкой могущественных афганцев для продвижения военной стратегии и поставить во главе усилий по борьбе с талибами "воина", подразумевая главу минобороны прошлой администрации Бисмиллу Хана Мохаммади.Байден сказал Гани, что если выдающиеся политические деятели Афганистана вместе проведут пресс-конференцию, поддерживая новую военную стратегию, "это изменит восприятие, и это изменит очень многое".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210831/afganistan-1748033131.html

https://ria.ru/20210901/sensatsiya-1748089173.html

сша

афганистан

россия

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