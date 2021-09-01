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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/soprotivlenie-1748247426.html
В афганском Панджшере заявили, что продолжат борьбу с талибами
В афганском Панджшере заявили, что продолжат борьбу с талибами - РИА Новости, 01.09.2021
В афганском Панджшере заявили, что продолжат борьбу с талибами
Силы Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявили, что продолжат боевые действия против движения "Талибан"*. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:46
2021-09-01T22:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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КАБУЛ, 1 сен - РИА Новости. Силы Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявили, что продолжат боевые действия против движения "Талибан"*.Ранее член политбюро талибов Мухаммед Наим сообщил РИА Новости, что движение не собирается брать силой неподконтрольную ему провинцию Панджшер. Он опроверг сообщения СМИ, будто лидеры сопротивления заявили об отсутствии результатов на переговорах и намерении талибов войти в провинцию с применением военной силы.Согласно заявлению Фронта, талибы предлагали ему одно или два места в правительстве, которое движение пытается сформировать, однако силы сопротивления его отклонили.В заявлении Фронта сопротивления говорится, что "после провала переговоров и последнего нападения талибов было решено, что переговоры окончены, и будут идти боевые действия против "Талибана"* в Панджшере и других районах Афганистана".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748198995.html
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748244418.html
сша
афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
22:46 01.09.2021
 
В афганском Панджшере заявили, что продолжат борьбу с талибами

Сопротивление в Панджшере: силы фронта продолжат боевые действия против "Талибан"*

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Stringer
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КАБУЛ, 1 сен - РИА Новости. Силы Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявили, что продолжат боевые действия против движения "Талибан"*.
Ранее член политбюро талибов Мухаммед Наим сообщил РИА Новости, что движение не собирается брать силой неподконтрольную ему провинцию Панджшер. Он опроверг сообщения СМИ, будто лидеры сопротивления заявили об отсутствии результатов на переговорах и намерении талибов войти в провинцию с применением военной силы.
Лидер сопротивления Ахмад Масуд в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Талибы заявили, что взяли шесть аванпостов в провинции Панджшер
Согласно заявлению Фронта, талибы предлагали ему одно или два места в правительстве, которое движение пытается сформировать, однако силы сопротивления его отклонили.
В заявлении Фронта сопротивления говорится, что "после провала переговоров и последнего нападения талибов было решено, что переговоры окончены, и будут идти боевые действия против "Талибана"* в Панджшере и других районах Афганистана".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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