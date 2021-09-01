https://ria.ru/20210901/sobaki-1748197273.html
Эксперт объяснил, почему брошенные американцами в Кабуле собаки не выживут
Эксперт объяснил, почему брошенные американцами в Кабуле собаки не выживут - РИА Новости, 01.09.2021
Эксперт объяснил, почему брошенные американцами в Кабуле собаки не выживут
Оставленным в Кабуле американским собакам не выжить, но есть надежда, что их заберут европейцы или российские военные - такие мнения высказали опрошенные РИА... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:53
2021-09-01T16:53
2021-09-01T16:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
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министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оставленным в Кабуле американским собакам не выжить, но есть надежда, что их заберут европейцы или российские военные - такие мнения высказали опрошенные РИА Новости эксперты.О брошенных в Кабуле служебных собаках ранее сообщила, в частности, американская НКО American Humane, однако позднее Пентагон опроверг эти данные, заверив, что на появившихся снимках питомцы местного приюта для животных, не имеющие отношения к войскам Штатов.Однако, по информации источников РИА Новости в запрещенном в России движении "Талибан"*, американцы действительно вывезли большинство собак, но оставили в аэропорту двух. По предположению источника, эти животные могли показаться американцам "бесполезными"."Подонки. Я видел видео, что они даже в клетках оставили. Погибнут животные, погибнут. Дело в том, что в мусульманском мире определенное отношение к собакам - это первое. Эти собаки американские - это второе. Третье, никто из гражданских лиц, если они не знакомы с собаками, вот так вот подойти к собаке, открыть клетку и хотя бы выпустить, чтоб она нашла воду где-то, напилась, не сможет. Собаки погибнут не от голода, а от обезвоживания", - полагает президент региональной общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц.Он напомнил, что у собак есть определенные потребности: движение и питание. В целом, уверен Карапетьянц, оставленным собакам не выжить в Афганистане."Все-таки эти собаки - они несли службу. И они не виноваты в том, что рядом с ними оказались люди, которые их предали. Животные погибнут однозначно, и надежды на то, что кто-то проявит к ним какое-то внимание, очень маленькие. Если это не будут европейцы, русские или американцы, которые там остались. ... Ситуация противная исключительная", - отметил эксперт.Подобное мнение высказал и создатель приюта списанных служебных собак "Гвардия" Сергей Фокин: "Уроды. Слов нет: надо как-то обратить внимание, если будет наш военно-транспортный самолет, пускай они заберут этих животных. Конечно, это негуманно".Фокин выразил мнение, что талибы, скорее всего, их застрелят.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия
Эксперт объяснил, почему брошенные американцами в Кабуле собаки не выживут
Эксперт "Кинологии XXI век" Карапетьянц: у мусульман определенное отношение к собакам
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Оставленным в Кабуле
американским собакам
не выжить, но есть надежда, что их заберут европейцы или российские военные - такие мнения высказали опрошенные РИА Новости эксперты.
О брошенных в Кабуле служебных собаках ранее сообщила, в частности, американская НКО American Humane, однако позднее Пентагон опроверг эти данные, заверив, что на появившихся снимках питомцы местного приюта для животных, не имеющие отношения к войскам Штатов.
Однако, по информации источников РИА Новости в запрещенном в России движении "Талибан"*, американцы действительно вывезли большинство собак, но оставили в аэропорту двух. По предположению источника, эти животные могли показаться американцам "бесполезными".
"Подонки. Я видел видео, что они даже в клетках оставили. Погибнут животные, погибнут. Дело в том, что в мусульманском мире определенное отношение к собакам - это первое. Эти собаки американские - это второе. Третье, никто из гражданских лиц, если они не знакомы с собаками, вот так вот подойти к собаке, открыть клетку и хотя бы выпустить, чтоб она нашла воду где-то, напилась, не сможет. Собаки погибнут не от голода, а от обезвоживания", - полагает президент региональной общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц.
Он напомнил, что у собак есть определенные потребности: движение и питание. В целом, уверен Карапетьянц, оставленным собакам не выжить в Афганистане
.
"Все-таки эти собаки - они несли службу. И они не виноваты в том, что рядом с ними оказались люди, которые их предали. Животные погибнут однозначно, и надежды на то, что кто-то проявит к ним какое-то внимание, очень маленькие. Если это не будут европейцы, русские или американцы, которые там остались. ... Ситуация противная исключительная", - отметил эксперт.
Подобное мнение высказал и создатель приюта списанных служебных собак "Гвардия" Сергей Фокин: "Уроды. Слов нет: надо как-то обратить внимание, если будет наш военно-транспортный самолет, пускай они заберут этих животных. Конечно, это негуманно".
Фокин выразил мнение, что талибы, скорее всего, их застрелят.
* Запрещенная в России террористическая организация