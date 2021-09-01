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В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца

В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца - РИА Новости, 01.09.2021

В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца

В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:44

2021-09-01T12:44

2021-09-01T13:53

хорошие новости

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону."Случайный прохожий шел мимо колодца в селе Роговатое <...> и услышал тихий зов о помощи. Заглянув в него, увидел небольшую собаку, которая жалобно поскуливала... Не в силах самостоятельно оказать помощь, очевидец обратился в пожарно-спасательную службу", — говорится в сообщении.С помощью лестницы спасатели подняли собаку со дна колодца. Она не пострадала и после спасения убежала.

https://ria.ru/20210825/nerpa-1747190857.html

белгородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белгородская область