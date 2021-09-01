12:44 01.09.2021 (обновлено: 13:53 01.09.2021)
В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца
В Белгородской области спасатели вытащили собаку со дна колодца
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской областиСпасатели МЧС извлекли собаку из колодца в селе Роговатое Белгородской области
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской областиСпасатели МЧС извлекли собаку из колодца в селе Роговатое Белгородской области
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области
Спасатели МЧС извлекли собаку из колодца в селе Роговатое Белгородской области
"Случайный прохожий шел мимо колодца в селе Роговатое <...> и услышал тихий зов о помощи. Заглянув в него, увидел небольшую собаку, которая жалобно поскуливала... Не в силах самостоятельно оказать помощь, очевидец обратился в пожарно-спасательную службу", — говорится в сообщении.
С помощью лестницы спасатели подняли собаку со дна колодца. Она не пострадала и после спасения убежала.
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