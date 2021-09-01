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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210901/sobaka-1748145651.html
В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца
В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца - РИА Новости, 01.09.2021
В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца
В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:44
2021-09-01T13:53
хорошие новости
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону."Случайный прохожий шел мимо колодца в селе Роговатое &lt;...&gt; и услышал тихий зов о помощи. Заглянув в него, увидел небольшую собаку, которая жалобно поскуливала... Не в силах самостоятельно оказать помощь, очевидец обратился в пожарно-спасательную службу", — говорится в сообщении.С помощью лестницы спасатели подняли собаку со дна колодца. Она не пострадала и после спасения убежала.
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происшествия, белгородская область
12:44 01.09.2021 (обновлено: 13:53 01.09.2021)
 
В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца

В Белгородской области спасатели вытащили собаку со дна колодца

© Фото : ГУМЧС России по Белгородской областиСпасатели МЧС извлекли собаку из колодца в селе Роговатое Белгородской области
Спасатели МЧС извлекли собаку из колодца в селе Роговатое Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Белгородской области спасатели вытащили собаку из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской областиСпасатели МЧС извлекли собаку из колодца в селе Роговатое Белгородской области
Спасатели МЧС извлекли собаку из колодца в селе Роговатое Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области
Спасатели МЧС извлекли собаку из колодца в селе Роговатое Белгородской области
"Случайный прохожий шел мимо колодца в селе Роговатое <...> и услышал тихий зов о помощи. Заглянув в него, увидел небольшую собаку, которая жалобно поскуливала... Не в силах самостоятельно оказать помощь, очевидец обратился в пожарно-спасательную службу", — говорится в сообщении.
С помощью лестницы спасатели подняли собаку со дна колодца. Она не пострадала и после спасения убежала.
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