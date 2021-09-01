https://ria.ru/20210901/skulptura-1748169842.html

Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера

Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера - РИА Новости, 01.09.2021

Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера

Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала появление в Москве скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4", отметив, что при виде этого произведения... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:38

2021-09-01T14:38

2021-09-01T14:38

культура

флоренция

москва

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала появление в Москве скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4", отметив, что при виде этого произведения искусства "ее сердце не дрогнуло", скульптура установлена в столице, чтобы спровоцировать диалог об искусстве.Временную экспозицию "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, установили на Болотной набережной в Москве напротив будущего дома культуры "ГЭС-2". Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. В соцсетях некоторые негативно отреагировали на появление скульптуры, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека."Я позволю себе разделить ответ на две части, то есть ответить чуть хитрее, чем могла. Если честно, как объект - я не могу сказать, что я туда ездила и в течение долгого времени стояла, не оторвавшись, и так далее. Мне кажется, что с точки зрения искусства мое сердце никак не дрогнуло при виде этой скульптуры", - сказала Любимова в рамках марафона "Новое Знание".По словам министра, скульптура установлена в Москве, чтобы спровоцировать культурный диалог."Почему она там стоит? Для того, чтобы мы спорили, потому что кому-то это кажется интересно, кого-то это откровенно бесит… Кто-то считает, что это лучшее, что он видел в своей жизни… Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства. Посмотрите: никого этот кусок глины не оставил равнодушным, невероятная совершенно реакция", - добавила Любимова.

https://ria.ru/20210816/skulptura-1745957722.html

https://ria.ru/20210407/ermitazh-1727237366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флоренция, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, россия