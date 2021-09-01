Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера
Министр культуры Любимова: "Большая глина" нужна, чтобы спровоцировать диалог об искусстве
© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала появление в Москве скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4", отметив, что при виде этого произведения искусства "ее сердце не дрогнуло", скульптура установлена в столице, чтобы спровоцировать диалог об искусстве.
Временную экспозицию "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, установили на Болотной набережной в Москве напротив будущего дома культуры "ГЭС-2". Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. В соцсетях некоторые негативно отреагировали на появление скульптуры, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.
"Я позволю себе разделить ответ на две части, то есть ответить чуть хитрее, чем могла. Если честно, как объект - я не могу сказать, что я туда ездила и в течение долгого времени стояла, не оторвавшись, и так далее. Мне кажется, что с точки зрения искусства мое сердце никак не дрогнуло при виде этой скульптуры", - сказала Любимова в рамках марафона "Новое Знание".
По словам министра, скульптура установлена в Москве, чтобы спровоцировать культурный диалог.
"Почему она там стоит? Для того, чтобы мы спорили, потому что кому-то это кажется интересно, кого-то это откровенно бесит… Кто-то считает, что это лучшее, что он видел в своей жизни… Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства. Посмотрите: никого этот кусок глины не оставил равнодушным, невероятная совершенно реакция", - добавила Любимова.