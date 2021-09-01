Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/skulptura-1748169842.html
Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера
Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера - РИА Новости, 01.09.2021
Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера
Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала появление в Москве скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4", отметив, что при виде этого произведения... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:38
2021-09-01T14:38
культура
флоренция
москва
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747373885_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5877b31e47aa9a46df05f1eb0d8dab29.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала появление в Москве скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4", отметив, что при виде этого произведения искусства "ее сердце не дрогнуло", скульптура установлена в столице, чтобы спровоцировать диалог об искусстве.Временную экспозицию "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, установили на Болотной набережной в Москве напротив будущего дома культуры "ГЭС-2". Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. В соцсетях некоторые негативно отреагировали на появление скульптуры, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека."Я позволю себе разделить ответ на две части, то есть ответить чуть хитрее, чем могла. Если честно, как объект - я не могу сказать, что я туда ездила и в течение долгого времени стояла, не оторвавшись, и так далее. Мне кажется, что с точки зрения искусства мое сердце никак не дрогнуло при виде этой скульптуры", - сказала Любимова в рамках марафона "Новое Знание".По словам министра, скульптура установлена в Москве, чтобы спровоцировать культурный диалог."Почему она там стоит? Для того, чтобы мы спорили, потому что кому-то это кажется интересно, кого-то это откровенно бесит… Кто-то считает, что это лучшее, что он видел в своей жизни… Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства. Посмотрите: никого этот кусок глины не оставил равнодушным, невероятная совершенно реакция", - добавила Любимова.
https://ria.ru/20210816/skulptura-1745957722.html
https://ria.ru/20210407/ermitazh-1727237366.html
флоренция
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747373885_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f81f0b109318d18be63a5c25c7ef73de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
флоренция, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, россия
14:38 01.09.2021
 
Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера

Министр культуры Любимова: "Большая глина" нужна, чтобы спровоцировать диалог об искусстве

© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве
Люди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера Большая глина № 4 на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала появление в Москве скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4", отметив, что при виде этого произведения искусства "ее сердце не дрогнуло", скульптура установлена в столице, чтобы спровоцировать диалог об искусстве.
Временную экспозицию "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, установили на Болотной набережной в Москве напротив будущего дома культуры "ГЭС-2". Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. В соцсетях некоторые негативно отреагировали на появление скульптуры, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.
Скульптура Большая глина №4 в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 16:58Культура
Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы
"Я позволю себе разделить ответ на две части, то есть ответить чуть хитрее, чем могла. Если честно, как объект - я не могу сказать, что я туда ездила и в течение долгого времени стояла, не оторвавшись, и так далее. Мне кажется, что с точки зрения искусства мое сердце никак не дрогнуло при виде этой скульптуры", - сказала Любимова в рамках марафона "Новое Знание".
По словам министра, скульптура установлена в Москве, чтобы спровоцировать культурный диалог.
"Почему она там стоит? Для того, чтобы мы спорили, потому что кому-то это кажется интересно, кого-то это откровенно бесит… Кто-то считает, что это лучшее, что он видел в своей жизни… Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства. Посмотрите: никого этот кусок глины не оставил равнодушным, невероятная совершенно реакция", - добавила Любимова.
Статуя императора Октавиана Августа в образе Юпитера - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 17:10Культура
Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей
 
КультураФлоренцияМоскваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Глава Минфина назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
Лента новостейМолния