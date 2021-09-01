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При обстреле боевиками долины Эль-Габ в Сирии погиб ребенок
При обстреле боевиками долины Эль-Габ в Сирии погиб ребенок - РИА Новости, 01.09.2021
При обстреле боевиками долины Эль-Габ в Сирии погиб ребенок
Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* обстреляли из РСЗО долину Эль-Габ в Сирии, было выпущено 25 ракет, в результате... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:08
2021-09-01T22:08
2021-09-01T22:08
война в сирии
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сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* обстреляли из РСЗО долину Эль-Габ в Сирии, было выпущено 25 ракет, в результате погиб ребенок, девять мирных жителей ранены, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Первого сентября около 16.30 боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* из района населенного пункта Дуайр-Эль-Аркад (12 километров северо-восточнее Сальма) открыли огонь из реактивной системы залпового огня по селу Джурин в долине Эль-Габ (13 километров юго-восточнее Сальма), выпустив 25 неуправляемых ракет. В результате удара террористов погиб ребенок, девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.Подчеркивается, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии, россия
При обстреле боевиками долины Эль-Габ в Сирии погиб ребенок
Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" обстреляли из РСЗО долину Эль-Габ в Сирии, погиб ребенок