https://ria.ru/20210901/shkoly-1748232651.html

На Кубани открыли десять новых школ

На Кубани открыли десять новых школ - РИА Новости, 01.09.2021

На Кубани открыли десять новых школ

На Кубани открылись 10 новых школ, общая вместимость новых учреждений составит 6150 учеников в одну смену, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:11

2021-09-01T20:11

2021-09-01T20:11

краснодарский край

общество

краснодарский край

сочи

краснодар

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. На Кубани открылись 10 новых школ, общая вместимость новых учреждений составит 6150 учеников в одну смену, сообщает администрация региона.Уточняется, что пять новых зданий открыли свои двери для учеников Краснодара, еще два корпуса начальной школы возвели в Сочи, каждая из которых рассчитана от 300 до 1100 мест. Помимо крупных городов, образовательные учреждения появились и в сельской местности: 1 сентября учеников приняли новые школы на 400-550 мест в Брюховецком, Кореновском и Крымском районах.Как пояснили в ведомстве, новые школы строят по краевым и федеральным госпрограммам, а также за средства национальных проектов. В настоящий момент в регионе идет строительство еще 18 школ.В новом учебном году за парты в Краснодарском крае сядут 725 тысяч учеников, в том числе – 79 тысяч первоклассников.

https://ria.ru/20210901/fermer-1748190983.html

краснодарский край

сочи

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, сочи, краснодар, вениамин кондратьев