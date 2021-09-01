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Краснодарский край
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На Кубани открыли десять новых школ
На Кубани открыли десять новых школ - РИА Новости, 01.09.2021
На Кубани открыли десять новых школ
На Кубани открылись 10 новых школ, общая вместимость новых учреждений составит 6150 учеников в одну смену, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:11
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краснодарский край
сочи
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КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. На Кубани открылись 10 новых школ, общая вместимость новых учреждений составит 6150 учеников в одну смену, сообщает администрация региона.Уточняется, что пять новых зданий открыли свои двери для учеников Краснодара, еще два корпуса начальной школы возвели в Сочи, каждая из которых рассчитана от 300 до 1100 мест. Помимо крупных городов, образовательные учреждения появились и в сельской местности: 1 сентября учеников приняли новые школы на 400-550 мест в Брюховецком, Кореновском и Крымском районах.Как пояснили в ведомстве, новые школы строят по краевым и федеральным госпрограммам, а также за средства национальных проектов. В настоящий момент в регионе идет строительство еще 18 школ.В новом учебном году за парты в Краснодарском крае сядут 725 тысяч учеников, в том числе – 79 тысяч первоклассников.
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общество, краснодарский край, сочи, краснодар, вениамин кондратьев
20:11 01.09.2021
 
На Кубани открыли десять новых школ

На Кубани открыли десять новых школ на 6150 учеников

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. На Кубани открылись 10 новых школ, общая вместимость новых учреждений составит 6150 учеников в одну смену, сообщает администрация региона.
"В первый день нового учебного года на Кубани открылись 10 новых школ. Общая вместимость новых учреждений – 6150 учеников в одну смену. Регион продолжает наращивать темпы в строительстве объектов образования и выполнять главную задачу, поставленную губернатором края Вениамином Кондратьевым, – ежегодно возводить не менее 10 школ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пять новых зданий открыли свои двери для учеников Краснодара, еще два корпуса начальной школы возвели в Сочи, каждая из которых рассчитана от 300 до 1100 мест. Помимо крупных городов, образовательные учреждения появились и в сельской местности: 1 сентября учеников приняли новые школы на 400-550 мест в Брюховецком, Кореновском и Крымском районах.
Как пояснили в ведомстве, новые школы строят по краевым и федеральным госпрограммам, а также за средства национальных проектов. В настоящий момент в регионе идет строительство еще 18 школ.
В новом учебном году за парты в Краснодарском крае сядут 725 тысяч учеников, в том числе – 79 тысяч первоклассников.
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