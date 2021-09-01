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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210901/shkolniki-1748184913.html
Ярославский губернатор пожелал школьникам найти себя
Ярославский губернатор пожелал школьникам найти себя - РИА Новости, 01.09.2021
Ярославский губернатор пожелал школьникам найти себя
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им найти свое место в жизни, подчеркнув, что образовательная система РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:52
2021-09-01T15:52
ярославская область
общество
рыбинск
ярославская область
рыбинский район
дмитрий миронов
кванториум
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им найти свое место в жизни, подчеркнув, что образовательная система региона дает учащимся широкие возможности для самореализации, сообщает правительство региона.В своем поздравлении губернатор отметил, что в этом году школы области примут около 140 тысяч учащихся, из них порядка 15 тысяч – первоклассники.Он рассказал, что 1 сентября в Ярославкой области уже второй год подряд открывается новая школа. "В 2020 году это радостное событие состоялось в Рыбинске, а сегодня распахнула свои двери школа в Ярославле", - отметил Миронов, добавив, что в ближайшие годы правительство региона планирует построить еще одну школу в областном центре, а также по одной в Борисоглебском и Рыбинском районах.По его словам, в регионе идет совершенствование системы дополнительного образования, "которое так важно в современном мире, где особое значение имеет ранняя профориентация". Уже показали свою нужность и востребованность детские технопарки "Кванториум", "IT-кубы", а также центры "Точка роста", в этом году их число превысит сотню."Все это дает широкие возможности для самореализации школьников не только в крупных городах, но и на самых отдаленных сельских территориях. Искренне желаю каждому найти себя, свое место в жизни!" - подчеркнул губернатор.Он также пожелал успехов студентам средних и высших учебных заведений, а педагогам и родителям учащихся - сил, доброты и терпения. "Пусть ваши знания, ваша забота, ваш пример помогут ребятам на пути становления", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20210901/shkola-1748177636.html
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общество, рыбинск, ярославская область, рыбинский район, дмитрий миронов, кванториум
15:52 01.09.2021
 
Ярославский губернатор пожелал школьникам найти себя

Ярославский губернатор Миронов в День знаний пожелал школьникам найти себя

© Фото : портал органов власти Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : портал органов власти Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им найти свое место в жизни, подчеркнув, что образовательная система региона дает учащимся широкие возможности для самореализации, сообщает правительство региона.
В своем поздравлении губернатор отметил, что в этом году школы области примут около 140 тысяч учащихся, из них порядка 15 тысяч – первоклассники.
"Дорогие ребята, искренне желаю вам успехов! И для того, чтобы процесс обучения был максимально комфортным, мы сделали ремонты помещений, закупили более 350 тысяч учебников, провели мероприятия, направленные на повышение безопасности детей и педагогов. Ведь наша задача - обеспечить для всех жителей области возможность получения качественного и доступного образования", - подчеркнул глава региона.
Он рассказал, что 1 сентября в Ярославкой области уже второй год подряд открывается новая школа. "В 2020 году это радостное событие состоялось в Рыбинске, а сегодня распахнула свои двери школа в Ярославле", - отметил Миронов, добавив, что в ближайшие годы правительство региона планирует построить еще одну школу в областном центре, а также по одной в Борисоглебском и Рыбинском районах.
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По его словам, в регионе идет совершенствование системы дополнительного образования, "которое так важно в современном мире, где особое значение имеет ранняя профориентация". Уже показали свою нужность и востребованность детские технопарки "Кванториум", "IT-кубы", а также центры "Точка роста", в этом году их число превысит сотню.
"Все это дает широкие возможности для самореализации школьников не только в крупных городах, но и на самых отдаленных сельских территориях. Искренне желаю каждому найти себя, свое место в жизни!" - подчеркнул губернатор.
Он также пожелал успехов студентам средних и высших учебных заведений, а педагогам и родителям учащихся - сил, доброты и терпения. "Пусть ваши знания, ваша забота, ваш пример помогут ребятам на пути становления", - заключил Миронов.
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Ярославская областьОбществоРыбинскЯрославская областьРыбинский районДмитрий МироновКванториум
 
 
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