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Ярославская область
https://ria.ru/20210901/shkola-1748177636.html
В Ярославле открыли новую школу
В Ярославле открыли новую школу - РИА Новости, 01.09.2021
В Ярославле открыли новую школу
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 1 сентября побывал на торжественном открытии новой школы в Ярославле и вручил учебному заведению сертификат на... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:19
2021-09-01T16:21
ярославская область
общество
школа
ярославль
ярославская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 1 сентября побывал на торжественном открытии новой школы в Ярославле и вручил учебному заведению сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки, до этого дня в областном центре в течение 20 лет не открывали школ, сообщает правительство региона.Школа открылась на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе Ярославля. В школе будут учиться более 950 ребят, 200 из них – первоклассники. С Днем знаний их поздравил губернатор Дмитрий Миронов."Сегодня у вас очень ответственный, важный и радостный день. Вы переступаете порог новой, современной школы. Всего за полтора года строители возвели здесь, в развивающемся районе, это замечательное здание. Именно здесь будет опробована модель центра науки и технологии. Для этого созданы оснащенные современными станками мастерские, кабинеты c компьютерным и технологическим оборудованием, специализированные лаборатории, где вы сможете осваивать секреты химии, биологии, физики, робототехники и многое другое", - цитирует губернатора пресс-служба правительства области. Глава региона подчеркнул, что в школе есть все для того, чтобы учиться было комфортно.В качестве подарка Дмитрий Миронов передал школе сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки.Учреждение построено при контроле правительства области благодаря поддержке Минстроя России по нацпроекту "Жилье и городская среда". По данным правительства региона, это первая новая школа в Ярославле за последние 20 лет. Сообщается, что в здании 30 учебных кабинетов, два спортзала, медкабинет, комфортная столовая на 400 мест, актовый зал, библиотека, мастерские. Тщательно продумана современная спортивная зона на пришкольной территории: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка. Особые условия созданы для маломобильных школьников: пандусы, пассажирские лифты, специализированное оборудование в санузлах. Кроме этого, на базе школы будет открыт центр дополнительного образования."В ближайшие годы в регионе будут построены еще три школы. Это стало возможным благодаря реализации национальных проектов "Демография" и "Образование", - информирует областное правительство.
https://ria.ru/20210827/fap-1747558529.html
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общество, школа, ярославль, ярославская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дмитрий миронов, россия
15:19 01.09.2021 (обновлено: 16:21 01.09.2021)
 
В Ярославле открыли новую школу

Губернатор Миронов открыл первую за 20 лет школу в Ярославле

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ярославской областиТоржественное открытие новой школы на улице Чернопрудной в Ярославле
Торжественное открытие новой школы на улице Чернопрудной в Ярославле - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 1 сентября побывал на торжественном открытии новой школы в Ярославле и вручил учебному заведению сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки, до этого дня в областном центре в течение 20 лет не открывали школ, сообщает правительство региона.
Школа открылась на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе Ярославля. В школе будут учиться более 950 ребят, 200 из них – первоклассники. С Днем знаний их поздравил губернатор Дмитрий Миронов.
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"Сегодня у вас очень ответственный, важный и радостный день. Вы переступаете порог новой, современной школы. Всего за полтора года строители возвели здесь, в развивающемся районе, это замечательное здание. Именно здесь будет опробована модель центра науки и технологии. Для этого созданы оснащенные современными станками мастерские, кабинеты c компьютерным и технологическим оборудованием, специализированные лаборатории, где вы сможете осваивать секреты химии, биологии, физики, робототехники и многое другое", - цитирует губернатора пресс-служба правительства области. Глава региона подчеркнул, что в школе есть все для того, чтобы учиться было комфортно.
В качестве подарка Дмитрий Миронов передал школе сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки.
Учреждение построено при контроле правительства области благодаря поддержке Минстроя России по нацпроекту "Жилье и городская среда". По данным правительства региона, это первая новая школа в Ярославле за последние 20 лет. Сообщается, что в здании 30 учебных кабинетов, два спортзала, медкабинет, комфортная столовая на 400 мест, актовый зал, библиотека, мастерские. Тщательно продумана современная спортивная зона на пришкольной территории: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка. Особые условия созданы для маломобильных школьников: пандусы, пассажирские лифты, специализированное оборудование в санузлах. Кроме этого, на базе школы будет открыт центр дополнительного образования.
"В ближайшие годы в регионе будут построены еще три школы. Это стало возможным благодаря реализации национальных проектов "Демография" и "Образование", - информирует областное правительство.
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Ярославская областьОбществоШколаЯрославльЯрославская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Дмитрий МироновРоссия
 
 
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