15:19 01.09.2021 (обновлено: 16:21 01.09.2021)
В Ярославле открыли новую школу
Губернатор Миронов открыл первую за 20 лет школу в Ярославле
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ярославской областиТоржественное открытие новой школы на улице Чернопрудной в Ярославле
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 1 сентября побывал на торжественном открытии новой школы в Ярославле и вручил учебному заведению сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки, до этого дня в областном центре в течение 20 лет не открывали школ, сообщает правительство региона.
Школа открылась на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе Ярославля. В школе будут учиться более 950 ребят, 200 из них – первоклассники. С Днем знаний их поздравил губернатор Дмитрий Миронов.
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"Сегодня у вас очень ответственный, важный и радостный день. Вы переступаете порог новой, современной школы. Всего за полтора года строители возвели здесь, в развивающемся районе, это замечательное здание. Именно здесь будет опробована модель центра науки и технологии. Для этого созданы оснащенные современными станками мастерские, кабинеты c компьютерным и технологическим оборудованием, специализированные лаборатории, где вы сможете осваивать секреты химии, биологии, физики, робототехники и многое другое", - цитирует губернатора пресс-служба правительства области. Глава региона подчеркнул, что в школе есть все для того, чтобы учиться было комфортно.
В качестве подарка Дмитрий Миронов передал школе сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки.
Учреждение построено при контроле правительства области благодаря поддержке Минстроя России по нацпроекту "Жилье и городская среда". По данным правительства региона, это первая новая школа в Ярославле за последние 20 лет. Сообщается, что в здании 30 учебных кабинетов, два спортзала, медкабинет, комфортная столовая на 400 мест, актовый зал, библиотека, мастерские. Тщательно продумана современная спортивная зона на пришкольной территории: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка. Особые условия созданы для маломобильных школьников: пандусы, пассажирские лифты, специализированное оборудование в санузлах. Кроме этого, на базе школы будет открыт центр дополнительного образования.
"В ближайшие годы в регионе будут построены еще три школы. Это стало возможным благодаря реализации национальных проектов "Демография" и "Образование", - информирует областное правительство.