https://ria.ru/20210901/serbiya-1748170373.html

Вучич рассказал, от чего зависит европейская интеграция Сербии

Вучич рассказал, от чего зависит европейская интеграция Сербии - РИА Новости, 01.09.2021

Вучич рассказал, от чего зависит европейская интеграция Сербии

Интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:41

2021-09-01T14:41

2021-09-01T14:42

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греция

сербия

евросоюз

мирослав лайчак

александр вучич

альбин курти

россия

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БЕЛГРАД, 1 сен - РИА Новости. Интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.Вучич вместе с другими руководителями стран Западных Балкан и ЕС в среду участвует в Бледском стратегическом форуме в Словении. На полях мероприятия он провел разговор со спецпредставителем Брюсселя по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком."Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем и не нужно себя обманывать", - заявил Вучич журналистам после встречи с Лайчаком и добавил, что переговоры с косовскими албанцами вскоре будут продолжены на техническом уровне.Спецпредставитель ЕС сообщил в конце августа, что встреча главных переговорщиков в рамках диалога Белград-Приштина в Брюсселе готовится на начало сентября.Последний раунд диалога в Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, спецпредставителя Лайчака, президента Сербии Александра Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти состоялся в июле. Вучич после нее заявил, что стороны не достигли согласия ни по одному пункту. Лайчак сказал, что переговоры были трудными и показали очень разное видение возможности нормализации отношений между Белградом и Приштиной.Тогда же сообщалось, что следующая встреча на высоком уровне может пройдет в сентябре.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20210706/kosovo-1740072889.html

https://ria.ru/20210802/priznanie-1744074745.html

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в мире, греция, сербия, евросоюз, мирослав лайчак, александр вучич, альбин курти, россия