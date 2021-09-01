14:41 01.09.2021 (обновлено: 14:42 01.09.2021)
Вучич рассказал, от чего зависит европейская интеграция Сербии
Президент Сербии Вучич: интеграция Сербии в ЕС напрямую зависит от отношений с Косово
БЕЛГРАД, 1 сен - РИА Новости. Интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич вместе с другими руководителями стран Западных Балкан и ЕС в среду участвует в Бледском стратегическом форуме в Словении. На полях мероприятия он провел разговор со спецпредставителем Брюсселя по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.
"Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем и не нужно себя обманывать", - заявил Вучич журналистам после встречи с Лайчаком и добавил, что переговоры с косовскими албанцами вскоре будут продолжены на техническом уровне.
Спецпредставитель ЕС сообщил в конце августа, что встреча главных переговорщиков в рамках диалога Белград-Приштина в Брюсселе готовится на начало сентября.
Последний раунд диалога в Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, спецпредставителя Лайчака, президента Сербии Александра Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти состоялся в июле. Вучич после нее заявил, что стороны не достигли согласия ни по одному пункту. Лайчак сказал, что переговоры были трудными и показали очень разное видение возможности нормализации отношений между Белградом и Приштиной.
Тогда же сообщалось, что следующая встреча на высоком уровне может пройдет в сентябре.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
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