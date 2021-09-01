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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/sensatsiya-1748089173.html
Пушков прокомментировал заявление Байдена о завершении эпохи смены режимов
Пушков прокомментировал заявление Байдена о завершении эпохи смены режимов - РИА Новости, 01.09.2021
Пушков прокомментировал заявление Байдена о завершении эпохи смены режимов
Сенатор Алексей Пушков назвал сенсацией заявление президента США Джо Байдена о том, что вывод войск США из Афганистана завершает эпоху переустройства других... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T01:06
2021-09-01T06:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
ливия
джо байден
алексей пушков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал сенсацией заявление президента США Джо Байдена о том, что вывод войск США из Афганистана завершает эпоху переустройства других странВ понедельник США завершили вывод войск и 20-летнюю миссию в Афганистане. Во вторник в своем обращении к нации Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем."Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, означает отказ от политики "смены режимов", которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США... . В случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств, это подведет черту под американскими военными интервенциями в другие страны и качественно изменит международную роль США", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Он отметил, признание президентом США поражения в Афганистане означает, что "уроки" в Ираке и Ливии "не прошли зря", и что они усвоены, как минимум, частью правящего класса страны.По его словам, Байден фактически провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США."Но трудно предположить, что убежденные интервенционисты и сторонники "экспорта демократии" сдадутся без боя", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20210831/ssha-1747912836.html
https://ria.ru/20210831/afganistan-1748083627.html
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в мире, сша, ливия, джо байден, алексей пушков
01:06 01.09.2021 (обновлено: 06:25 01.09.2021)
 
Пушков прокомментировал заявление Байдена о завершении эпохи смены режимов

Сенатор Пушков назвал слова Байдена о завершении эпохи переустройства стран сенсацией

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал сенсацией заявление президента США Джо Байдена о том, что вывод войск США из Афганистана завершает эпоху переустройства других стран
В понедельник США завершили вывод войск и 20-летнюю миссию в Афганистане. Во вторник в своем обращении к нации Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
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"Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, означает отказ от политики "смены режимов", которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США... . В случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств, это подведет черту под американскими военными интервенциями в другие страны и качественно изменит международную роль США", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, признание президентом США поражения в Афганистане означает, что "уроки" в Ираке и Ливии "не прошли зря", и что они усвоены, как минимум, частью правящего класса страны.
По его словам, Байден фактически провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США.
"Но трудно предположить, что убежденные интервенционисты и сторонники "экспорта демократии" сдадутся без боя", - добавил сенатор.
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