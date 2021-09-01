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МСП Банк заключил пилотную сделку в рамках ОФП в Тульской области
МСП Банк заключил пилотную сделку в рамках ОФП в Тульской области - РИА Новости, 01.09.2021
МСП Банк заключил пилотную сделку в рамках ОФП в Тульской области
Пилотная сделка в рамках Открытой факторинговой платформы (ОФП), созданной Корпорацией МСП и МСП Банком, подписана во вторник в Тульской области, сообщает... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:39
2021-09-01T13:39
новости компаний - экономика
тульская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пилотная сделка в рамках Открытой факторинговой платформы (ОФП), созданной Корпорацией МСП и МСП Банком, подписана во вторник в Тульской области, сообщает пресс-служба МСП Банка.В подписании участвовали два тульских субъекта МСП - МКП "Тулгорэлектротранс" и ООО "Партнер ойл", а также АО "Первоуральскбанк", выступивший в качестве фактора.Ранее в этом году Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком объявили о запуске ОФП, упрощающей малому и среднему бизнесу доступ к финансовым инструментам в рамках расчетов с крупнейшими заказчиками по договорам с отсрочкой оплаты. Онлайн-факторинг позволяет всем участникам сделки находиться в разных географических точках и производить обмен и подписание документов удаленно с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи."Мы понимали, что при текущем уровне поддержки каждого клиента со стороны Минпромторга и губернатора региона, Тула может стать одним из флагманов реализации сделок на Открытой факторинговой платформе, поэтому было принято решение о проведении там пилотной сделки. Не сомневаемся, что в рамках дорожной карты банка по Открытой факторинговой платформе будут реализованы новые перспективные проекты", - отметил в ходе подписания заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.Он добавил, что Тульская область является одним из самых активных регионов, где банк осуществляет поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также масштабных инвестиционных проектов, в том числе – на территориях опережающего развития. За время присутствия банка в регионе на финансовую поддержку было выделено около 6,5 миллиарда рублей.
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новости компаний - экономика, тульская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мсп банк, корпорация мсп
13:39 01.09.2021
 

МСП Банк заключил пилотную сделку в рамках ОФП в Тульской области

© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пилотная сделка в рамках Открытой факторинговой платформы (ОФП), созданной Корпорацией МСП и МСП Банком, подписана во вторник в Тульской области, сообщает пресс-служба МСП Банка.
В подписании участвовали два тульских субъекта МСП - МКП "Тулгорэлектротранс" и ООО "Партнер ойл", а также АО "Первоуральскбанк", выступивший в качестве фактора.
Ранее в этом году Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком объявили о запуске ОФП, упрощающей малому и среднему бизнесу доступ к финансовым инструментам в рамках расчетов с крупнейшими заказчиками по договорам с отсрочкой оплаты. Онлайн-факторинг позволяет всем участникам сделки находиться в разных географических точках и производить обмен и подписание документов удаленно с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
"Мы понимали, что при текущем уровне поддержки каждого клиента со стороны Минпромторга и губернатора региона, Тула может стать одним из флагманов реализации сделок на Открытой факторинговой платформе, поэтому было принято решение о проведении там пилотной сделки. Не сомневаемся, что в рамках дорожной карты банка по Открытой факторинговой платформе будут реализованы новые перспективные проекты", - отметил в ходе подписания заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.
Он добавил, что Тульская область является одним из самых активных регионов, где банк осуществляет поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также масштабных инвестиционных проектов, в том числе – на территориях опережающего развития. За время присутствия банка в регионе на финансовую поддержку было выделено около 6,5 миллиарда рублей.
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