https://ria.ru/20210901/sdelka-1748156897.html

МСП Банк заключил пилотную сделку в рамках ОФП в Тульской области

МСП Банк заключил пилотную сделку в рамках ОФП в Тульской области - РИА Новости, 01.09.2021

МСП Банк заключил пилотную сделку в рамках ОФП в Тульской области

Пилотная сделка в рамках Открытой факторинговой платформы (ОФП), созданной Корпорацией МСП и МСП Банком, подписана во вторник в Тульской области, сообщает... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:39

2021-09-01T13:39

2021-09-01T13:39

новости компаний - экономика

тульская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пилотная сделка в рамках Открытой факторинговой платформы (ОФП), созданной Корпорацией МСП и МСП Банком, подписана во вторник в Тульской области, сообщает пресс-служба МСП Банка.В подписании участвовали два тульских субъекта МСП - МКП "Тулгорэлектротранс" и ООО "Партнер ойл", а также АО "Первоуральскбанк", выступивший в качестве фактора.Ранее в этом году Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком объявили о запуске ОФП, упрощающей малому и среднему бизнесу доступ к финансовым инструментам в рамках расчетов с крупнейшими заказчиками по договорам с отсрочкой оплаты. Онлайн-факторинг позволяет всем участникам сделки находиться в разных географических точках и производить обмен и подписание документов удаленно с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи."Мы понимали, что при текущем уровне поддержки каждого клиента со стороны Минпромторга и губернатора региона, Тула может стать одним из флагманов реализации сделок на Открытой факторинговой платформе, поэтому было принято решение о проведении там пилотной сделки. Не сомневаемся, что в рамках дорожной карты банка по Открытой факторинговой платформе будут реализованы новые перспективные проекты", - отметил в ходе подписания заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.Он добавил, что Тульская область является одним из самых активных регионов, где банк осуществляет поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также масштабных инвестиционных проектов, в том числе – на территориях опережающего развития. За время присутствия банка в регионе на финансовую поддержку было выделено около 6,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210629/zapret-1739071206.html

тульская область

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новости компаний - экономика, тульская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мсп банк, корпорация мсп