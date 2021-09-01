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Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье, сообщили СМИ
Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.09.2021
Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье, сообщили СМИ
Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили причины крушения военно-транспортного самолета Ил-112В под Кубинкой. Об этом... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:06
2021-09-01T08:58
происшествия
кубинка
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
межгосударственный авиационный комитет
ил-112в
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили причины крушения военно-транспортного самолета Ил-112В под Кубинкой. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета "Коммерсант".Так, развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. За этим последовал помпаж, сопровождавшийся хлопками и выбросами пламени, что, вероятно, привело к частичному разрушению турбины. Ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы.Отмечается, что для установления точной причины возгорания специалистам необходимо дождаться результатов экспертиз, но, "так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный "керосиновый" пожар".Как пояснили газете близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения воздушного судна были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла. Между тем заливать огонь больше было нечем.По данным собеседника издания, производитель предусмотрел два огнетушителя на каждый двигатель в то время, как, например, в гражданских самолетах ПАО "Ил" возможно тушение огня в шесть очередей."Пилотам, таким образом, не оставалось ничего другого, кроме возвращения на аэродром вылета и совершения вынужденной посадки, которую они и запросили. Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро", — добавляет издание.Первый опытный образец самолета Ил-112В разбился вблизи подмосковной Кубинки 17 августа. Погиб весь находившийся на борту экипаж — шеф-пилот, летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости, отмечал источник РИА Новости в отрасли.
https://ria.ru/20210823/il-112v-1746834031.html
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происшествия, кубинка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), межгосударственный авиационный комитет, ил-112в
08:06 01.09.2021 (обновлено: 08:58 01.09.2021)
 
Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье, сообщили СМИ

"Коммерсант": эксперты установили причины крушения самолета Ил-112В под Кубинкой

© СК РФМесто крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
Место крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили причины крушения военно-транспортного самолета Ил-112В под Кубинкой. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета "Коммерсант".
Так, развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. За этим последовал помпаж, сопровождавшийся хлопками и выбросами пламени, что, вероятно, привело к частичному разрушению турбины. Ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы.
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Отмечается, что для установления точной причины возгорания специалистам необходимо дождаться результатов экспертиз, но, "так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный "керосиновый" пожар".
Как пояснили газете близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения воздушного судна были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла. Между тем заливать огонь больше было нечем.
По данным собеседника издания, производитель предусмотрел два огнетушителя на каждый двигатель в то время, как, например, в гражданских самолетах ПАО "Ил" возможно тушение огня в шесть очередей.
"Пилотам, таким образом, не оставалось ничего другого, кроме возвращения на аэродром вылета и совершения вынужденной посадки, которую они и запросили. Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро", — добавляет издание.
Первый опытный образец самолета Ил-112В разбился вблизи подмосковной Кубинки 17 августа. Погиб весь находившийся на борту экипаж — шеф-пилот, летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости, отмечал источник РИА Новости в отрасли.
Экипаж Ил-112 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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ПроисшествияКубинкаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Межгосударственный авиационный комитетИЛ-112В
 
 
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