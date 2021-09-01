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Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение
Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение - РИА Новости, 01.09.2021
Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение
В Москве с начала реализации программы реновации переданы под заселение 110 новостроек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:43
2021-09-01T09:43
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Недвижимость. В Москве с начала реализации программы реновации переданы под заселение 110 новостроек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв."Всего за время действия программы в эксплуатацию введены 140 новостроек площадью 1,8 миллиона квадратных метров, из них 110 домов переданы под заселение. В том числе в конце августа этого года по программе реновации начался переезд жителей в новостройки на Ереванской и Кастанаевской улицах", – отметил он.Заммэра сообщил, что наибольшее количество заселяемых домов приходится на Северо-Восточный округ с 19 новостройками, следом расположились запад и восток столицы – 16 и 15 корпусов соответственно.В настоящее время по программе реновации проектируются и строятся 299 объектов на 5,4 млн квадратных метров, демонтированы 58 старых зданий.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города.
https://realty.ria.ru/20210831/renovatsiya-1748005654.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
09:43 01.09.2021
 
Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение

Заммэра Москвы Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Недвижимость. В Москве с начала реализации программы реновации переданы под заселение 110 новостроек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Всего за время действия программы в эксплуатацию введены 140 новостроек площадью 1,8 миллиона квадратных метров, из них 110 домов переданы под заселение. В том числе в конце августа этого года по программе реновации начался переезд жителей в новостройки на Ереванской и Кастанаевской улицах", – отметил он.
Заммэра сообщил, что наибольшее количество заселяемых домов приходится на Северо-Восточный округ с 19 новостройками, следом расположились запад и восток столицы – 16 и 15 корпусов соответственно.
В настоящее время по программе реновации проектируются и строятся 299 объектов на 5,4 млн квадратных метров, демонтированы 58 старых зданий.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города.
Снос ветхого жилого дома - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 15:13Программа реновации в Москве
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