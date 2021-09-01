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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/rekord-1747984884.html
Новый альбом Канье Уэста установил рекорд на крупных музыкальных сервисах
Новый альбом Канье Уэста установил рекорд на крупных музыкальных сервисах - РИА Новости, 01.09.2021
Новый альбом Канье Уэста установил рекорд на крупных музыкальных сервисах
Новый десятый студийный альбом "Donda" рэпера и продюсера Канье Уэста установил рекорд на крупнейших музыкальных сервисах после релиза, сообщает Variety со... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T00:41
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культура
канье уэст
новости культуры
музыка
apple
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый десятый студийный альбом "Donda" рэпера и продюсера Канье Уэста установил рекорд на крупнейших музыкальных сервисах после релиза, сообщает Variety со ссылкой на Apple Music и Spotify. Сборник, который неожиданно был представлен в Сети в это воскресенье, занял первое место в чарте лучших альбомов Apple Music в 152 странах за первые 24 часа. Кроме того, 19 из 27 песен, включенных в "Donda", попали в первую двадцатку плейлиста Apple Music’s Daily Top 100 Global, куда входят самые популярные песни со всего мира. В результате, по информации Variety, "Donda" побил рекорд 2021 года по количеству прослушиваний в первый день, а также стал третьим по популярности альбомом в первый день с момента выпуска на Apple Music.Стриминговый сервис Spotify также объявил, что десятый альбом Канье Уэста побил рекорд по количеству прослушиваний за день в 2021 году, опередив Оливию Родриго с ее дебютным сборником "Sour". "Donda" посвящен покойной матери рэпера и таким темам, как отношения между родителями, психическое здоровье, правосудие, религия и другим. В записи альбома приняли участие известные исполнители, среди которых Jay-Z, The Weeknd, Трэвис Скотт, Young Thug, Jay Electronica.
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канье уэст, новости культуры, музыка, apple, шоу-бизнес
00:41 01.09.2021
 

Новый альбом Канье Уэста установил рекорд на крупных музыкальных сервисах

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый десятый студийный альбом "Donda" рэпера и продюсера Канье Уэста установил рекорд на крупнейших музыкальных сервисах после релиза, сообщает Variety со ссылкой на Apple Music и Spotify.
Сборник, который неожиданно был представлен в Сети в это воскресенье, занял первое место в чарте лучших альбомов Apple Music в 152 странах за первые 24 часа. Кроме того, 19 из 27 песен, включенных в "Donda", попали в первую двадцатку плейлиста Apple Music’s Daily Top 100 Global, куда входят самые популярные песни со всего мира.
В результате, по информации Variety, "Donda" побил рекорд 2021 года по количеству прослушиваний в первый день, а также стал третьим по популярности альбомом в первый день с момента выпуска на Apple Music.
Стриминговый сервис Spotify также объявил, что десятый альбом Канье Уэста побил рекорд по количеству прослушиваний за день в 2021 году, опередив Оливию Родриго с ее дебютным сборником "Sour".
"Donda" посвящен покойной матери рэпера и таким темам, как отношения между родителями, психическое здоровье, правосудие, религия и другим. В записи альбома приняли участие известные исполнители, среди которых Jay-Z, The Weeknd, Трэвис Скотт, Young Thug, Jay Electronica.
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