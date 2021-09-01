https://ria.ru/20210901/rekonstruktsiya-1748178667.html

В челябинском Кыштыме реконструируют усадьбы Демидовых

В челябинском Кыштыме реконструируют усадьбы Демидовых - РИА Новости, 01.09.2021

В челябинском Кыштыме реконструируют усадьбы Демидовых

Масштабную реконструкцию усадьбы Демидовых, объекта культурного наследия в городе Кыштым Челябинской области, проведут в 2022 году по поручению президента... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:22

2021-09-01T15:22

2021-09-01T15:22

челябинская область

челябинская область

кыштым

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

алексей текслер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748177611_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_8f591e79cf2a3cff69399a36b254d463.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Масштабную реконструкцию усадьбы Демидовых, объекта культурного наследия в городе Кыштым Челябинской области, проведут в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор региона Алексей Текслер."В 2019 году я был в Кыштыме, мне показали "Белый дом" – объект культурного наследия. Кстати, президенту России Владимиру Владимировичу Путину об этом объекте рассказывал, он и дал первое поручение, что позволило нам после того, как был сделан проект реконструкции, зайти в госпрограмму министерства культуры РФ, и вместе с Минкультом мы начнем со следующего года капитальный ремонт", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.По словам главы региона, это будет не просто реконструкция, а создание нового культурного объекта с сохранением всех его исторических особенностей. "Я дал поручение уже на этой неделе собрать всех наших ответственных от культуры, в том числе и общественников, для того, чтобы синхронизировать работу по созданию нового культурного объекта. Сейчас я говорю уже об учреждении, о пространстве, а не о здании. Здание мы начнем модернизировать, и вместе с этим у нас в регионе должен появиться новый значимый культурный объект, и коллеги сейчас начнут этим активно заниматься. Я рад, что эти планы реализуются, это важный объект культуры, и не только регионального, но и федерального значения", – сказал он.Как отметил министр культуры региона Алексей Бетехтин, благодаря губернатору региона удалось получить поддержку федерации, и со следующего года начинается долгожданный капитальный ремонт. "Он продлится три года. Чтобы привести усадьбу в порядок, потребуется порядка 855 миллионов рублей, из них 500 миллионов федеральных денег. Первый транш поступит в будущем году, что позволит приступить к работам", - цитирует пресс-служба министерства культуры области слова Бетехтина.Он уточнил, что после окончания ремонта в здании усадьбы начнет работу музей. По его данным, в советское время здесь и был историко-революционный музей, но "мы решили, что сферу деятельности нужно расширять за счет художественного направления".По словам главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, решение о реконструкции усадьбы Демидовых - очень важное для кыштымцев. "Замечательная новость, по-настоящему радостное событие и огромная ответственность. "Белый дом" – визитная карточка города, и мечта о его реставрации, давняя мечта, наконец, осуществляется. Было приложено немало усилий, чтобы реализовать проект. И благодаря действенной помощи губернатора Челябинской области Алексея Текслера старинная усадьба скоро станет значимым культурным объектом не только для нашего города",- цитирует пресс-служба горадминистрации слова Шеболаевой.По данным пресс-службы правительства региона, памятник истории и культуры федерального значения - усадьба Демидовых "Белый дом" - расположен в центральной части Кыштыма, на возвышенном берегу заводского пруда рядом с Верхнекыштымским железоделательным заводом (ныне машиностроительный), строительство которого началось в 1757 году. Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича, оштукатурены. В 1826 году здание дома было перестроено. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя "Белый дом".С момента своего основания дом стал центром культурной и общественной жизни города. В XX веке здесь работали музей, Дом пионеров, библиотека, школа рабочей молодежи, школа медсестер, спортшкола. Усадьба с главным домом имеет уникальное значение как территория исторического центра с сохранившейся первоначальной градостроительной планировочной структурой.

https://realty.ria.ru/20210825/chelyabinsk-1747176724.html

https://ria.ru/20210817/kampus-1746108251.html

челябинская область

кыштым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, кыштым, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алексей текслер, россия