https://ria.ru/20210901/rasshifrovka-1748095140.html

Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану

Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану - РИА Новости, 01.09.2021

Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану

Белому дому пришлось править расшифровку заявления президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана: в одном месте глава администрации указал, что... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T04:43

2021-09-01T04:43

2021-09-01T04:43

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Белому дому пришлось править расшифровку заявления президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана: в одном месте глава администрации указал, что девяносто процентов американцев, которые хотели покинуть республику, смогли сделать это, в уточненной версии - 98%.Расшифровку речи президента США Белый дом уже прислал с уточнениями, но в последовавшей через полчаса рассылке прямо указывалось, что в речь внесены правки.Корректура сделана в четырех местах, в основном это незначительные грамматические исправления: Байден сказал, что операция США называлась "Спасение союзников", пресс-служба Белого дома уточнила "Убежище для союзников"; президент США сказал "многовековая история афганцев", Белый дом уточнил - "Афганистана"; глава администрации рассказал о волонтерах, которые помогли "выявить" нуждающихся в эвакуации, пресс-служба поменяла на "идентифицировать".Существенная правка коснулась тех американцев, которые хотели уехать из Афганистана. Президент США сказал, что девяносто процентов таких смогли покинуть республику, Белый дом в расшифровке перечеркнул цифру, уточнив, что верно читать "девяносто восемь процентов".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html

https://ria.ru/20210901/aeroport-1748086779.html

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в мире, сша, афганистан, джо байден, россия