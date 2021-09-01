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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/rasshifrovka-1748095140.html
Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану - РИА Новости, 01.09.2021
Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
Белому дому пришлось править расшифровку заявления президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана: в одном месте глава администрации указал, что... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T04:43
2021-09-01T04:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Белому дому пришлось править расшифровку заявления президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана: в одном месте глава администрации указал, что девяносто процентов американцев, которые хотели покинуть республику, смогли сделать это, в уточненной версии - 98%.Расшифровку речи президента США Белый дом уже прислал с уточнениями, но в последовавшей через полчаса рассылке прямо указывалось, что в речь внесены правки.Корректура сделана в четырех местах, в основном это незначительные грамматические исправления: Байден сказал, что операция США называлась "Спасение союзников", пресс-служба Белого дома уточнила "Убежище для союзников"; президент США сказал "многовековая история афганцев", Белый дом уточнил - "Афганистана"; глава администрации рассказал о волонтерах, которые помогли "выявить" нуждающихся в эвакуации, пресс-служба поменяла на "идентифицировать".Существенная правка коснулась тех американцев, которые хотели уехать из Афганистана. Президент США сказал, что девяносто процентов таких смогли покинуть республику, Белый дом в расшифровке перечеркнул цифру, уточнив, что верно читать "девяносто восемь процентов".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html
https://ria.ru/20210901/aeroport-1748086779.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, россия
04:43 01.09.2021
 
Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану

Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена о выводе войск из Афганистана

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Белому дому пришлось править расшифровку заявления президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана: в одном месте глава администрации указал, что девяносто процентов американцев, которые хотели покинуть республику, смогли сделать это, в уточненной версии - 98%.
Расшифровку речи президента США Белый дом уже прислал с уточнениями, но в последовавшей через полчаса рассылке прямо указывалось, что в речь внесены правки.
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Корректура сделана в четырех местах, в основном это незначительные грамматические исправления: Байден сказал, что операция США называлась "Спасение союзников", пресс-служба Белого дома уточнила "Убежище для союзников"; президент США сказал "многовековая история афганцев", Белый дом уточнил - "Афганистана"; глава администрации рассказал о волонтерах, которые помогли "выявить" нуждающихся в эвакуации, пресс-служба поменяла на "идентифицировать".
Существенная правка коснулась тех американцев, которые хотели уехать из Афганистана. Президент США сказал, что девяносто процентов таких смогли покинуть республику, Белый дом в расшифровке перечеркнул цифру, уточнив, что верно читать "девяносто восемь процентов".
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В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо БайденРоссия
 
 
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