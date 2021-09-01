https://ria.ru/20210901/putin-1748153855.html

Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий

Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий - РИА Новости, 01.09.2021

Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий

Россия имеет сильные позиции в сфере цифровых технологий, нужно дальше развивать благоприятные условия для прорывных решений, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:21

2021-09-01T13:21

2021-09-01T13:21

общество

технологии

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Россия имеет сильные позиции в сфере цифровых технологий, нужно дальше развивать благоприятные условия для прорывных решений, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания "Добровольных обязательств" по защите детей в цифровой среде."Необходимо и дальше развивать благоприятные условия для прорывных технологий в нашей стране", - сказал Путин."У России сильные позиции в сфере цифровых технологий. Об этом говорят ваши достижения, достижения наших крупнейших компаний на мировых рынках. И мощная подготовка кадров - это обязательное условие для движения вперед", - добавил он.

https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, владимир путин