https://ria.ru/20210901/putin-1748153855.html
Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий
Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий - РИА Новости, 01.09.2021
Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий
Россия имеет сильные позиции в сфере цифровых технологий, нужно дальше развивать благоприятные условия для прорывных решений, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:21
2021-09-01T13:21
2021-09-01T13:21
общество
технологии
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Россия имеет сильные позиции в сфере цифровых технологий, нужно дальше развивать благоприятные условия для прорывных решений, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания "Добровольных обязательств" по защите детей в цифровой среде."Необходимо и дальше развивать благоприятные условия для прорывных технологий в нашей стране", - сказал Путин."У России сильные позиции в сфере цифровых технологий. Об этом говорят ваши достижения, достижения наших крупнейших компаний на мировых рынках. И мощная подготовка кадров - это обязательное условие для движения вперед", - добавил он.
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общество, технологии, владимир путин
Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий
Президент Путин: необходимо развивать благоприятные условия для прорывных решений