https://ria.ru/20210901/putin-1748140817.html

Путин проверит финансирование очистных сооружений Байкала

Путин проверит финансирование очистных сооружений Байкала - РИА Новости, 01.09.2021

Путин проверит финансирование очистных сооружений Байкала

Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить финансирование очистных сооружений озера Байкал. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:18

2021-09-01T12:18

2021-09-01T14:04

общество

владивосток

владимир путин

байкал

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить финансирование очистных сооружений озера Байкал.На встрече президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке мальчик Егор задал Путину вопрос по поводу выделения средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал."Основные угрозы для Байкала - это стоки сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения, а потом дожди идут, и смывы идут в озеро с этих полей, и стоки от жилищно-коммунального хозяйства. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определенные решения на этот счет приняты и выделено уже финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии. Так что такое решение есть, принято, финансирование выделяется. Только надо еще раз проверить, я это сделать объемы этого финансирования и сроки выделения соответствующих этих ресурсов", - ответил Путин.Ребенок попросил президента подписаться на его ютуб-канал."А что нужно подписать?... Ладно. Хорошо. Подумаю", - ответил Путин.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210901/pozhary-1748135155.html

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общество, владивосток, владимир путин, байкал, россия