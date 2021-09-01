https://ria.ru/20210901/putin-1748140817.html
Путин проверит финансирование очистных сооружений Байкала
Путин проверит финансирование очистных сооружений Байкала - РИА Новости, 01.09.2021
Путин проверит финансирование очистных сооружений Байкала
Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить финансирование очистных сооружений озера Байкал. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:18
2021-09-01T12:18
2021-09-01T14:04
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить финансирование очистных сооружений озера Байкал.На встрече президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке мальчик Егор задал Путину вопрос по поводу выделения средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал."Основные угрозы для Байкала - это стоки сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения, а потом дожди идут, и смывы идут в озеро с этих полей, и стоки от жилищно-коммунального хозяйства. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определенные решения на этот счет приняты и выделено уже финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии. Так что такое решение есть, принято, финансирование выделяется. Только надо еще раз проверить, я это сделать объемы этого финансирования и сроки выделения соответствующих этих ресурсов", - ответил Путин.Ребенок попросил президента подписаться на его ютуб-канал."А что нужно подписать?... Ладно. Хорошо. Подумаю", - ответил Путин.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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общество, владивосток, владимир путин, байкал, россия
12:18 01.09.2021 (обновлено: 14:04 01.09.2021)
Путин проверит финансирование очистных сооружений Байкала
Президент Путин пообещал проверить финансирование очистных сооружений озера Байкал
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
пообещал проверить финансирование очистных сооружений озера Байкал
.
На встрече президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке
мальчик Егор задал Путину вопрос по поводу выделения средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал.
"Основные угрозы для Байкала - это стоки сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения, а потом дожди идут, и смывы идут в озеро с этих полей, и стоки от жилищно-коммунального хозяйства. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определенные решения на этот счет приняты и выделено уже финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии. Так что такое решение есть, принято, финансирование выделяется. Только надо еще раз проверить, я это сделать объемы этого финансирования и сроки выделения соответствующих этих ресурсов", - ответил Путин.
Ребенок попросил президента подписаться на его ютуб-канал.
"А что нужно подписать?... Ладно. Хорошо. Подумаю", - ответил Путин.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".