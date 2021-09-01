https://ria.ru/20210901/putin-1748133669.html
Создавать барьеры в работе с генной инженерией бесполезно, уверен Путин
Создавать барьеры в работе с генной инженерией бесполезно, уверен Путин - РИА Новости, 01.09.2021
Создавать барьеры в работе с генной инженерией бесполезно, уверен Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что создавать искусственные барьеры в работе с генной инженерией бесполезно, РФ будет поддерживать эти исследования. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:52
2021-09-01T11:52
2021-09-01T14:04
технологии
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что создавать искусственные барьеры в работе с генной инженерией бесполезно, РФ будет поддерживать эти исследования."То, что развитие так или иначе будет идти - это совершенно очевидно, и создавать искусственные барьеры бессмысленно. Когда изобрели порох, - что, они не пытались сделать, чтобы он не был достоянием всего человечества? Все равно он стал достоянием всего человечества, так же как и ядерная энергия", - сказал Путин на встрече со школьниками во Владивостоке.По его словам, человечество должно выработать общие критерии работы по этому направлению, принять решение и добиться того, чтобы они были взвешенными и научно обоснованными."Мы эти исследования без всяких сомнений будем поддерживать", - заявил Путин.Президент добавил, что генная инженерия может приводить в конечном итоге к тому, что можно создавать специальные биологические особи. "Если применительно к человеку - человек-спортсмен, бегун, тяжелоатлет, ученый и так далее. С помощью генной инженерии можно в принципе формировать качество будущих биологических объектов, это очень ответственные вещи, последствия, если человечество пойдет по этому пути, трудно предсказуемы. Надо это иметь в виду. Есть соображения научного характера и морального - очень важный вопрос", - сказал он.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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технологии, владивосток, владимир путин, россия
11:52 01.09.2021 (обновлено: 14:04 01.09.2021)
Создавать барьеры в работе с генной инженерией бесполезно, уверен Путин
Президент Путин: создавать искусственные барьеры в работе с генной инженерией бесполезно
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что создавать искусственные барьеры в работе с генной инженерией бесполезно, РФ
будет поддерживать эти исследования.
"То, что развитие так или иначе будет идти - это совершенно очевидно, и создавать искусственные барьеры бессмысленно. Когда изобрели порох, - что, они не пытались сделать, чтобы он не был достоянием всего человечества? Все равно он стал достоянием всего человечества, так же как и ядерная энергия", - сказал Путин на встрече со школьниками во Владивостоке
.
По его словам, человечество должно выработать общие критерии работы по этому направлению, принять решение и добиться того, чтобы они были взвешенными и научно обоснованными.
"Мы эти исследования без всяких сомнений будем поддерживать", - заявил Путин.
Президент добавил, что генная инженерия может приводить в конечном итоге к тому, что можно создавать специальные биологические особи. "Если применительно к человеку - человек-спортсмен, бегун, тяжелоатлет, ученый и так далее. С помощью генной инженерии можно в принципе формировать качество будущих биологических объектов, это очень ответственные вещи, последствия, если человечество пойдет по этому пути, трудно предсказуемы. Надо это иметь в виду. Есть соображения научного характера и морального - очень важный вопрос", - сказал он.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".