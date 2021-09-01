https://ria.ru/20210901/putin-1748123998.html

Путин рассказал о значении победы над нацизмом

Путин рассказал о значении победы над нацизмом - РИА Новости, 01.09.2021

Путин рассказал о значении победы над нацизмом

Победа над нацизмом стала одним из очень ярких и значимых событий всего XX века, без нее мир и судьба русского и других народов России были бы совершенно... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:14

2021-09-01T11:14

2021-09-01T14:05

общество

владимир путин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Победа над нацизмом стала одним из очень ярких и значимых событий всего XX века, без нее мир и судьба русского и других народов России были бы совершенно другими, заявил президент России Владимир Путин."Победа над нацизмом это, наверное, одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, это безусловно так. Если бы этой победы не состоялось или, не дай Бог, нацисты победили бы, мир был бы совершенно другим. И судьба русского и других народов России была бы абсолютно другой. Вообще не было бы никакой судьбы", - сказал президент в ходе общения со школьниками.Он напомнил, что в документах Рейха "было прописано: часть населения славянского России должна быть использована на работах, тех, кто может работать, часть, кто работать не может, не нужны - за Урал на Север, в необжитые регионы, то есть, это на вымирание, чтобы было понятно, а часть вообще уничтожить в газовых печках"."Судьба русского и других народов России была бы другой, нежели судьба западноевропейских народов, порабощенных нацистской Германией", - добавил президент.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html

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россия

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общество, владимир путин, россия