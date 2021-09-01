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Путин призвал анализировать трагические события прошлого
Путин призвал анализировать трагические события прошлого - РИА Новости, 01.09.2021
Путин призвал анализировать трагические события прошлого
Надо посмотреть, что находилось в основе трагических событий, связанных с историей России, чтобы ни в коем случае не повторить их в будущем, заявил президент... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:32
2021-09-01T14:06
общество
владимир путин
ссср
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Надо посмотреть, что находилось в основе трагических событий, связанных с историей России, чтобы ни в коем случае не повторить их в будущем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".Президент отметил, что в XX веке российская государственность "рассыпалась дважды". Это происходило после Революции 1917 года, а также после распада СССР."Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не повторить ничего подобного в будущем. Как укрепляться, каким способом, как строить отношения с соседями", – заявил президент.Путин подчеркнул, что история – не просто набор цифр, имен и событий, а фундамент для самого гуманитарного знания. Она позволяет лучше понимать мир.Ранее Путин заявил школьникам, что изменения климата в некоторых регионах России идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния, необходимо учитывать все факторы, включая естественные.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
https://ria.ru/20210901/putin-1748123998.html
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общество, владимир путин, ссср, россия
10:32 01.09.2021 (обновлено: 14:06 01.09.2021)
 
Путин призвал анализировать трагические события прошлого

Президент Путин: надо смотреть в прошлое, чтобы в будущем не повторялись трагедии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Надо посмотреть, что находилось в основе трагических событий, связанных с историей России, чтобы ни в коем случае не повторить их в будущем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".
Президент отметил, что в XX веке российская государственность "рассыпалась дважды". Это происходило после Революции 1917 года, а также после распада СССР.
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
11:14
Путин рассказал о значении победы над нацизмом
"Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не повторить ничего подобного в будущем. Как укрепляться, каким способом, как строить отношения с соседями", – заявил президент.
Путин подчеркнул, что история – не просто набор цифр, имен и событий, а фундамент для самого гуманитарного знания. Она позволяет лучше понимать мир.
"Поэтому нужно внимательно все анализировать. Понять, что было триггером, что было спусковым крючком всех важных событий", – добавил президент.
Ранее Путин заявил школьникам, что изменения климата в некоторых регионах России идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния, необходимо учитывать все факторы, включая естественные.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
10:57
Путин предложил школьникам поговорить об истории
 
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