https://ria.ru/20210901/putin-1748115692.html

Путин призвал анализировать трагические события прошлого

Путин призвал анализировать трагические события прошлого - РИА Новости, 01.09.2021

Путин призвал анализировать трагические события прошлого

Надо посмотреть, что находилось в основе трагических событий, связанных с историей России, чтобы ни в коем случае не повторить их в будущем, заявил президент... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:32

2021-09-01T10:32

2021-09-01T14:06

общество

владимир путин

ссср

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Надо посмотреть, что находилось в основе трагических событий, связанных с историей России, чтобы ни в коем случае не повторить их в будущем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".Президент отметил, что в XX веке российская государственность "рассыпалась дважды". Это происходило после Революции 1917 года, а также после распада СССР."Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не повторить ничего подобного в будущем. Как укрепляться, каким способом, как строить отношения с соседями", – заявил президент.Путин подчеркнул, что история – не просто набор цифр, имен и событий, а фундамент для самого гуманитарного знания. Она позволяет лучше понимать мир.Ранее Путин заявил школьникам, что изменения климата в некоторых регионах России идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния, необходимо учитывать все факторы, включая естественные.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210901/putin-1748123998.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html

ссср

россия

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общество, владимир путин, ссср, россия