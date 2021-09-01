https://ria.ru/20210901/putin-1748115692.html
Путин призвал анализировать трагические события прошлого
Путин призвал анализировать трагические события прошлого - РИА Новости, 01.09.2021
Путин призвал анализировать трагические события прошлого
Надо посмотреть, что находилось в основе трагических событий, связанных с историей России, чтобы ни в коем случае не повторить их в будущем, заявил президент... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:32
2021-09-01T10:32
2021-09-01T14:06
общество
владимир путин
ссср
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746754078_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_1981fa7a86ba81cdbf99168ca49a6dc7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Надо посмотреть, что находилось в основе трагических событий, связанных с историей России, чтобы ни в коем случае не повторить их в будущем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".Президент отметил, что в XX веке российская государственность "рассыпалась дважды". Это происходило после Революции 1917 года, а также после распада СССР."Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не повторить ничего подобного в будущем. Как укрепляться, каким способом, как строить отношения с соседями", – заявил президент.Путин подчеркнул, что история – не просто набор цифр, имен и событий, а фундамент для самого гуманитарного знания. Она позволяет лучше понимать мир.Ранее Путин заявил школьникам, что изменения климата в некоторых регионах России идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния, необходимо учитывать все факторы, включая естественные.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
https://ria.ru/20210901/putin-1748123998.html
https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746754078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0b7e92844e506dc7f084ce558c01efa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, ссср, россия
10:32 01.09.2021 (обновлено: 14:06 01.09.2021)
Путин призвал анализировать трагические события прошлого
Президент Путин: надо смотреть в прошлое, чтобы в будущем не повторялись трагедии
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости.
Надо посмотреть, что находилось в основе трагических событий, связанных с историей России
, чтобы ни в коем случае не повторить их в будущем, заявил президент России Владимир Путин
на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".
Президент отметил, что в XX веке российская государственность "рассыпалась дважды". Это происходило после Революции 1917 года, а также после распада СССР
.
"Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не повторить ничего подобного в будущем. Как укрепляться, каким способом, как строить отношения с соседями", – заявил президент.
Путин подчеркнул, что история – не просто набор цифр, имен и событий, а фундамент для самого гуманитарного знания. Она позволяет лучше понимать мир.
"Поэтому нужно внимательно все анализировать. Понять, что было триггером, что было спусковым крючком всех важных событий", – добавил президент.
Ранее Путин заявил школьникам, что изменения климата в некоторых регионах России идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния, необходимо учитывать все факторы, включая естественные.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".