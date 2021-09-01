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День знаний в России

День знаний в России - РИА Новости, 01.09.2021

День знаний в России

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T03:07

2021-09-01T03:07

2021-09-01T03:08

справки

день знаний в россии

россия

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Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах. Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года 1 сентября на Руси стали отмечать церковно-государственный праздник Новолетия, с которым нередко связывалось и начало учебного года.Однако четкой связи с началом учебного года эта дата не получила. Единый Устав средних учебных заведений от 5 ноября 1804 года установил единую дату начала года в уездных училищах и гимназиях – 14 августа (1 августа по старому стилю), в первый день двухнедельного Успенского поста. В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 29 августа (16 августа по старому стилю), сразу по окончании поста. В других учебных заведениях единоначалия не существовало – учеба могла начинаться в середине сентября, и даже в начале или середине октября. В СССР до середины 1930-х годов точной даты начала учебного года также не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте восьми-десяти лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) "Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе ", которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их – в первых трех классах – 1 июня, в четвертых-седьмых классах – 10 июня и в восьмых-десятых классах – 20 июня.Официальным государственным праздником День знаний стал на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года, а 15 июня 1984 года был объявлен всенародным праздником. 1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.1 сентября 2020 года в связи с пандемией коронавируса День знаний в России прошел в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. В частности, 1 сентября в школах Москвы традиционные линейки состоялись только для первоклассников, для остальных учащихся были проведены классные часы.В 2021 году, по заявлению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, День знаний в России пройдет очно. В этом году школы страны примут 17 миллионов учащихся.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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