09:54 01.09.2021 (обновлено: 12:45 01.09.2021)
В результате крупного пожара под Екатеринбургом погиб ребенок
В результате крупного пожара под Екатеринбургом погиб ребенок, двое взрослых пострадали
© Фото : СУСК России по Свердловской областиСледственные действия на месте гибели ребенка во время пожара в садоводческом товариществе на территории Екатеринбурга
© Фото : СУСК России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Два человека пострадали, один ребенок погиб во время крупного пожара под Екатеринбургом, где горели садовые дома на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил журналистам в среду руководитель следственного отдела по Железнодорожному району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области Артем Решетников.
Региональный главк МЧС ранее сообщал, что в 4.19 (2.19 мск) поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе - на площади 1 тысяча квадратных метров горели восемь садовых домов и надворные постройки. В 5.30 (3.30 мск) пожар локализован, в 7.05 (5.05 мск) открытое горение ликвидировано.
© Фото : СУСК России по Свердловской областиСледственные действия на месте гибели ребенка во время пожара в садоводческом товариществе на территории Екатеринбурга
© Фото : СУСК России по Свердловской области
Следственные действия на месте гибели ребенка во время пожара в садоводческом товариществе на территории Екатеринбурга
"В Свердловской области организована доследственная проверка сообщения о гибели ребенка после пожара в садоводческом товариществе. По предварительным данным, в ночь на 1 сентября 2021 года поступило сообщение о возгорании частного жилого дома, в результате которого три человека пострадали (мужчина и двое детей), из них один малолетний погиб, второй ребенок и его отец находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Решетников.
По его словам, проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, тело умершего ребенка направлено на экспертизу для выяснения причины смерти. Совместно с сотрудниками МЧС и полиции принимаются меры по установлению точных очага и причины возгорания, для чего также назначены необходимые экспертизы.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, погибший ребенок 2013 года рождения. Он воспитывался в полной семье, которая на учете в службе ПДН территориального ОВД не состояла.
"По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной возгорания частного дома по переулку Рыбинскому в СНТ "Железнодорожник" могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием. Впрочем, сыщики и наши коллеги из СКР и МЧС отрабатывают и иные варианты. Собственником дома, где погиб ребенок, является его мать, зарегистрированная в одной из квартир по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. О случившейся трагедии в ее семье она пока не знает, так как находится за пределами России, в Республике Таджикистан", - отметил Горелых.
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