https://ria.ru/20210901/poselok-1748132879.html

В оренбургском поселке Пригородный открыли новую школу на 500 мест

В оренбургском поселке Пригородный открыли новую школу на 500 мест - РИА Новости, 01.09.2021

В оренбургском поселке Пригородный открыли новую школу на 500 мест

В день знаний в поселке Пригородный Оренбургском районе открылась новая школа, рассчитанная на пятьсот учащихся, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:48

2021-09-01T11:48

2021-09-01T11:48

оренбургская область

школа

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 1 сен– РИА новости. В день знаний в поселке Пригородный Оренбургском районе открылась новая школа, рассчитанная на пятьсот учащихся, сообщает пресс-служба областного правительства.Строительство образовательного учреждения велось в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В трехэтажном здании площадью более 7 тысяч квадратных метров расположены​ 20 учебных кабинетов, мастерские для мальчиков и девочек, 2 кабинета информатики, библиотека с книгохранилищем, лингафонный кабинет, кабинет логопеда, спальная-игровая для первоклассников, 2 игровые комнаты, актовый зал со сценой, артистическая гримерная, спортивный зал площадью 288 квадратных метров и пищеблок с обеденным залом на 156 мест. В здании обеспечены условия для людей с ограниченными возможностями. "Только за последние два года в Оренбургском районе мы построили 11 садиков и три школы - четвертую сдадим до конца этого года, а пятую уже проектируем. Сфере образования сегодня мы уделяем особое внимание. Во всех территориях, где до сих пор ещё остаются вторая и третья смена, мы запланировали строительство новых школ в течение ближайших трех лет. Это будут крупные, современные школы, в том числе в Нежинке Оренбургского района, на улице Рокоссовского и в посёлке Южном областного центра. Все актуальные, "горящие" объекты мы обязательно в ближайшее время построим. Кроме строительства, порядка 50 объектов образования мы капитально отремонтируем только в этом году. А по региональной программе в следующем году планируем отремонтировать дополнительно ещё 140 школ", - сказал губернатор области Денис Паслер на церемонии открытия школы.

https://ria.ru/20210827/poliklinika-1747513494.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, денис паслер