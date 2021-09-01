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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210901/poselok-1748132879.html
В оренбургском поселке Пригородный открыли новую школу на 500 мест
В оренбургском поселке Пригородный открыли новую школу на 500 мест - РИА Новости, 01.09.2021
В оренбургском поселке Пригородный открыли новую школу на 500 мест
В день знаний в поселке Пригородный Оренбургском районе открылась новая школа, рассчитанная на пятьсот учащихся, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:48
2021-09-01T11:48
оренбургская область
школа
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 1 сен– РИА новости. В день знаний в поселке Пригородный Оренбургском районе открылась новая школа, рассчитанная на пятьсот учащихся, сообщает пресс-служба областного правительства.Строительство образовательного учреждения велось в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В трехэтажном здании площадью более 7 тысяч квадратных метров расположены​ 20 учебных кабинетов, мастерские для мальчиков и девочек, 2 кабинета информатики, библиотека с книгохранилищем, лингафонный кабинет, кабинет логопеда, спальная-игровая для первоклассников, 2 игровые комнаты, актовый зал со сценой, артистическая гримерная, спортивный зал площадью 288 квадратных метров и пищеблок с обеденным залом на 156 мест. В здании обеспечены условия для людей с ограниченными возможностями. "Только за последние два года в Оренбургском районе мы построили 11 садиков и три школы - четвертую сдадим до конца этого года, а пятую уже проектируем. Сфере образования сегодня мы уделяем особое внимание. Во всех территориях, где до сих пор ещё остаются вторая и третья смена, мы запланировали строительство новых школ в течение ближайших трех лет. Это будут крупные, современные школы, в том числе в Нежинке Оренбургского района, на улице Рокоссовского и в посёлке Южном областного центра. Все актуальные, "горящие" объекты мы обязательно в ближайшее время построим. Кроме строительства, порядка 50 объектов образования мы капитально отремонтируем только в этом году. А по региональной программе в следующем году планируем отремонтировать дополнительно ещё 140 школ", - сказал губернатор области Денис Паслер на церемонии открытия школы.
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школа, денис паслер
11:48 01.09.2021
 

В оренбургском поселке Пригородный открыли новую школу на 500 мест

© РИА Новости / Алексей Владыкин / Перейти в фотобанкШкольные стулья
Школьные стулья - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Владыкин
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ОРЕНБУРГ, 1 сен– РИА новости. В день знаний в поселке Пригородный Оренбургском районе открылась новая школа, рассчитанная на пятьсот учащихся, сообщает пресс-служба областного правительства.
Строительство образовательного учреждения велось в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В трехэтажном здании площадью более 7 тысяч квадратных метров расположены​ 20 учебных кабинетов, мастерские для мальчиков и девочек, 2 кабинета информатики, библиотека с книгохранилищем, лингафонный кабинет, кабинет логопеда, спальная-игровая для первоклассников, 2 игровые комнаты, актовый зал со сценой, артистическая гримерная, спортивный зал площадью 288 квадратных метров и пищеблок с обеденным залом на 156 мест. В здании обеспечены условия для людей с ограниченными возможностями.
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"Только за последние два года в Оренбургском районе мы построили 11 садиков и три школы - четвертую сдадим до конца этого года, а пятую уже проектируем. Сфере образования сегодня мы уделяем особое внимание. Во всех территориях, где до сих пор ещё остаются вторая и третья смена, мы запланировали строительство новых школ в течение ближайших трех лет. Это будут крупные, современные школы, в том числе в Нежинке Оренбургского района, на улице Рокоссовского и в посёлке Южном областного центра. Все актуальные, "горящие" объекты мы обязательно в ближайшее время построим. Кроме строительства, порядка 50 объектов образования мы капитально отремонтируем только в этом году. А по региональной программе в следующем году планируем отремонтировать дополнительно ещё 140 школ", - сказал губернатор области Денис Паслер на церемонии открытия школы.
 
Оренбургская областьШколаДенис Паслер
 
 
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