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СМИ: в Нигерии похитили из школы более ста учеников и учителей
СМИ: в Нигерии похитили из школы более ста учеников и учителей - РИА Новости, 01.09.2021
СМИ: в Нигерии похитили из школы более ста учеников и учителей
В штате Замфара на севере Нигерии бандиты похитили более сотни учеников и десятки учителей из государственной средней школы, пишет газета Nigerian Tribune. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:59
2021-09-01T18:59
2021-09-01T21:50
в мире
нигерия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В штате Замфара на севере Нигерии бандиты похитили более сотни учеников и десятки учителей из государственной средней школы, пишет газета Nigerian Tribune.Как рассказал местный житель, злоумышленники ворвались в школу в среду около 11:00 утра по местному времени (13:00 мск) и открыли стрельбу.По его словам, точное число похищенных детей и учителей пока неизвестно.Это не первый подобный случай в Нигерии. В мае местные СМИ писали о том, что вооруженные люди похитили около двухсот учащихся школы в нигерийском штате Нигер, при этом один человек погиб. В июне бандиты похитили более ста учеников школы-интерната в штате Кадуна.За освобождение пленников злоумышленники часто требуют выкуп. Ранее стало известно, что они освободили более семидесяти учеников, похищенных три месяца назад из школы на западе Нигерии.
https://ria.ru/20210804/napadenie-1744354008.html
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в мире, нигерия
18:59 01.09.2021 (обновлено: 21:50 01.09.2021)
СМИ: в Нигерии похитили из школы более ста учеников и учителей
Nigerian Tribune: в Нигерии похитили более ста учеников и десятки учителей из школы
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
В штате Замфара на севере Нигерии
бандиты похитили более сотни учеников и десятки учителей из государственной средней школы, пишет газета Nigerian Tribune
.
Как рассказал местный житель, злоумышленники ворвались в школу в среду около 11:00 утра по местному времени (13:00 мск) и открыли стрельбу.
По его словам, точное число похищенных детей и учителей пока неизвестно.
Это не первый подобный случай в Нигерии. В мае местные СМИ писали о том, что вооруженные люди похитили около двухсот учащихся школы в нигерийском штате Нигер, при этом один человек погиб. В июне бандиты похитили более ста учеников школы-интерната в штате Кадуна.
За освобождение пленников злоумышленники часто требуют выкуп. Ранее стало известно, что они освободили более семидесяти учеников, похищенных три месяца назад из школы на западе Нигерии.