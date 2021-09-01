https://ria.ru/20210901/pokhischenie-1748223013.html

СМИ: в Нигерии похитили из школы более ста учеников и учителей

СМИ: в Нигерии похитили из школы более ста учеников и учителей - РИА Новости, 01.09.2021

СМИ: в Нигерии похитили из школы более ста учеников и учителей

В штате Замфара на севере Нигерии бандиты похитили более сотни учеников и десятки учителей из государственной средней школы, пишет газета Nigerian Tribune. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:59

2021-09-01T18:59

2021-09-01T21:50

в мире

нигерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_6f013cedf407035e9b583838185bb2b0.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В штате Замфара на севере Нигерии бандиты похитили более сотни учеников и десятки учителей из государственной средней школы, пишет газета Nigerian Tribune.Как рассказал местный житель, злоумышленники ворвались в школу в среду около 11:00 утра по местному времени (13:00 мск) и открыли стрельбу.По его словам, точное число похищенных детей и учителей пока неизвестно.Это не первый подобный случай в Нигерии. В мае местные СМИ писали о том, что вооруженные люди похитили около двухсот учащихся школы в нигерийском штате Нигер, при этом один человек погиб. В июне бандиты похитили более ста учеников школы-интерната в штате Кадуна.За освобождение пленников злоумышленники часто требуют выкуп. Ранее стало известно, что они освободили более семидесяти учеников, похищенных три месяца назад из школы на западе Нигерии.

https://ria.ru/20210804/napadenie-1744354008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/nigeriya-1741894445.html

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нигерия