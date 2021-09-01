Онлайн-конференция о сотрудничестве полиции и волонтерских организаций
6 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сотрудничество полиции и волонтерских организаций в ходе розыска пропавших без вести".
Участники:
- заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Андрей ЩУРОВ;
- начальник одела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Максим ЧЕРНЫШ;
- руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас" Дмитрий ПИЧУГИН;
- начальник штаба добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас", герой России Александр ГОЛОВАШКИН;
- руководитель всероссийской ассоциации волонтерских организаций "Поиск пропавших детей", президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий ВТОРОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Андрей ЩУРОВ;
- начальник одела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Максим ЧЕРНЫШ;
- руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас" Дмитрий ПИЧУГИН;
- начальник штаба добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас", герой России Александр ГОЛОВАШКИН;
- руководитель всероссийской ассоциации волонтерских организаций "Поиск пропавших детей", президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий ВТОРОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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