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Онлайн-конференция о сотрудничестве полиции и волонтерских организаций
Онлайн-конференция о сотрудничестве полиции и волонтерских организаций - РИА Новости, 01.09.2021
Онлайн-конференция о сотрудничестве полиции и волонтерских организаций
6 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сотрудничество полиции и волонтерских организаций в ходе розыска пропавших без вести".
2021-09-01T18:23
2021-09-01T18:23
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Задать вопросУчастники:- заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Андрей ЩУРОВ;- начальник одела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Максим ЧЕРНЫШ;- руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас" Дмитрий ПИЧУГИН;- начальник штаба добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас", герой России Александр ГОЛОВАШКИН;- руководитель всероссийской ассоциации волонтерских организаций "Поиск пропавших детей", президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий ВТОРОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
18:23 01.09.2021
 

Онлайн-конференция о сотрудничестве полиции и волонтерских организаций

Читать ria.ru в
6 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сотрудничество полиции и волонтерских организаций в ходе розыска пропавших без вести".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Андрей ЩУРОВ;
- начальник одела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Максим ЧЕРНЫШ;
- руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас" Дмитрий ПИЧУГИН;
- начальник штаба добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас", герой России Александр ГОЛОВАШКИН;
- руководитель всероссийской ассоциации волонтерских организаций "Поиск пропавших детей", президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий ВТОРОВ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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