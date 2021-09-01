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Онлайн-конференция о сотрудничестве полиции и волонтерских организаций

Онлайн-конференция о сотрудничестве полиции и волонтерских организаций - РИА Новости, 01.09.2021

Онлайн-конференция о сотрудничестве полиции и волонтерских организаций

6 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сотрудничество полиции и волонтерских организаций в ходе розыска пропавших без вести".

2021-09-01T18:23

2021-09-01T18:23

2021-09-01T18:23

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Задать вопросУчастники:- заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Андрей ЩУРОВ;- начальник одела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Максим ЧЕРНЫШ;- руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас" Дмитрий ПИЧУГИН;- начальник штаба добровольного поисково-спасательного отряда "Москва Спас", герой России Александр ГОЛОВАШКИН;- руководитель всероссийской ассоциации волонтерских организаций "Поиск пропавших детей", президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий ВТОРОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы