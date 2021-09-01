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На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад

На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад - РИА Новости, 01.09.2021

На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад

Две женщины, пропавшие в лесу на севере Сахалина, девять дней назад, найдены живыми, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК России по... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T06:46

2021-09-01T06:46

2021-09-01T11:18

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

сахалин

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен — РИА Новости. Две женщины, пропавшие в лесу на севере Сахалина, девять дней назад, найдены живыми, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области."В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Поронайского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Сахалинской области, а также волонтерами поисково-спасательного отряда "СОВА", женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 27 августа от ОМВД Смирныховского района (север Сахалина) поступил запрос о привлечении спасателей для оказания помощи в поисках двух женщин (1971 и 1988 годов рождения), которые ушли собирать дикоросы на гору Вайда в 17 километрах восточнее автодороги Смирных — Первомайск. Об их исчезновении родственники заявили еще 24 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

сахалин

россия

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2021

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия