https://ria.ru/20210901/poisk-1748097414.html
На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад
На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад - РИА Новости, 01.09.2021
На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад
Две женщины, пропавшие в лесу на севере Сахалина, девять дней назад, найдены живыми, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК России по... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T06:46
2021-09-01T06:46
2021-09-01T11:18
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748106700_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_03a0bf0f3fd77ef60f1ee56b4d2351f6.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен — РИА Новости. Две женщины, пропавшие в лесу на севере Сахалина, девять дней назад, найдены живыми, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области."В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Поронайского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Сахалинской области, а также волонтерами поисково-спасательного отряда "СОВА", женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 27 августа от ОМВД Смирныховского района (север Сахалина) поступил запрос о привлечении спасателей для оказания помощи в поисках двух женщин (1971 и 1988 годов рождения), которые ушли собирать дикоросы на гору Вайда в 17 километрах восточнее автодороги Смирных — Первомайск. Об их исчезновении родственники заявили еще 24 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748106700_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_c2dd0d697f06d7f4d5e772b8b404f19a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия
06:46 01.09.2021 (обновлено: 11:18 01.09.2021)
На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад
СК заявил об обнаружении живыми двух женщин на Сахалине, пропавших девять дней назад