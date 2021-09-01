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На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад
На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад - РИА Новости, 01.09.2021
На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад
Две женщины, пропавшие в лесу на севере Сахалина, девять дней назад, найдены живыми, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК России по... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T06:46
2021-09-01T11:18
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен — РИА Новости. Две женщины, пропавшие в лесу на севере Сахалина, девять дней назад, найдены живыми, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области."В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Поронайского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Сахалинской области, а также волонтерами поисково-спасательного отряда "СОВА", женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 27 августа от ОМВД Смирныховского района (север Сахалина) поступил запрос о привлечении спасателей для оказания помощи в поисках двух женщин (1971 и 1988 годов рождения), которые ушли собирать дикоросы на гору Вайда в 17 километрах восточнее автодороги Смирных — Первомайск. Об их исчезновении родственники заявили еще 24 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия
06:46 01.09.2021 (обновлено: 11:18 01.09.2021)
 
На Сахалине нашли живыми двух женщин, пропавших девять дней назад

СК заявил об обнаружении живыми двух женщин на Сахалине, пропавших девять дней назад

© Фото : СУСК России по Сахалинской областиПоиск пропавших женщин в районе горы Вайда в Смирныховском районе Сахалинской области
Поиск пропавших женщин в районе горы Вайда в Смирныховском районе Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : СУСК России по Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен — РИА Новости. Две женщины, пропавшие в лесу на севере Сахалина, девять дней назад, найдены живыми, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.
"В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Поронайского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Сахалинской области, а также волонтерами поисково-спасательного отряда "СОВА", женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27 августа от ОМВД Смирныховского района (север Сахалина) поступил запрос о привлечении спасателей для оказания помощи в поисках двух женщин (1971 и 1988 годов рождения), которые ушли собирать дикоросы на гору Вайда в 17 километрах восточнее автодороги Смирных — Первомайск. Об их исчезновении родственники заявили еще 24 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)СахалинРоссия
 
 
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