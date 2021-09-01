https://ria.ru/20210901/pogoda-1748100830.html

Сильный дождь с ветром ожидаются в Москве и Подмосковье в среду утром

Сильный дождь с ветром ожидаются в Москве и Подмосковье в среду утром - РИА Новости, 01.09.2021

Сильный дождь с ветром ожидаются в Москве и Подмосковье в среду утром

Сильный дождь, гроза и ветер до 16 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие пару часов, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:04

общество

московская область (подмосковье)

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сильный дождь, гроза и ветер до 16 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие пару часов, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС."В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня в Московской области и Москве, начиная с юго-западных районов, ожидается сильный дождь, гроза, днем усиление ветра с порывами до 16 м/с", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует не подходить близко к линиям электропередачи, деревьям и шатким конструкциям, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Водителям и пассажирам автомобилей следует прекратить движение, заглушить двигатель и плотно закрыть окна и двери.Также в сообщении напомнили, что при необходимости нужно обращаться по телефону 101 или 112.

https://ria.ru/20210831/pogoda-1747988818.html

https://ria.ru/20210831/pokholodanie-1748001124.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода