https://ria.ru/20210901/pogoda-1748100830.html
Сильный дождь с ветром ожидаются в Москве и Подмосковье в среду утром
Сильный дождь с ветром ожидаются в Москве и Подмосковье в среду утром - РИА Новости, 01.09.2021
Сильный дождь с ветром ожидаются в Москве и Подмосковье в среду утром
Сильный дождь, гроза и ветер до 16 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие пару часов, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:00
2021-09-01T08:00
2021-09-01T08:04
общество
московская область (подмосковье)
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сильный дождь, гроза и ветер до 16 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие пару часов, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС."В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня в Московской области и Москве, начиная с юго-западных районов, ожидается сильный дождь, гроза, днем усиление ветра с порывами до 16 м/с", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует не подходить близко к линиям электропередачи, деревьям и шатким конструкциям, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Водителям и пассажирам автомобилей следует прекратить движение, заглушить двигатель и плотно закрыть окна и двери.Также в сообщении напомнили, что при необходимости нужно обращаться по телефону 101 или 112.
https://ria.ru/20210831/pogoda-1747988818.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
08:00 01.09.2021 (обновлено: 08:04 01.09.2021)
Сильный дождь с ветром ожидаются в Москве и Подмосковье в среду утром
Сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы