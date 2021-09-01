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Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии - РИА Новости, 01.09.2021
Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
У мальчика из Бурятии, который во время разговора с Владимиром Путиным попросил президента подписаться на его Youtube-канал, более чем вдвое выросло количество... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:36
2021-09-01T14:03
общество
улан-удэ
владивосток
владимир путин
байкал
республика бурятия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. У мальчика из Бурятии, который во время разговора с Владимиром Путиным попросил президента подписаться на его Youtube-канал, более чем вдвое выросло количество подписчиков меньше чем за два часа, свидетельствуют данные видеохостинга.В среду на встрече президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке мальчик Егор из Улан-Удэ задал Путину вопрос по поводу выделения средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал. Путин объяснил, что уже принято решение и выделено финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии.После ответа на вопрос мальчик рассказал, что делает передачу на Youtube "Красная вилка" и попросил президента подписаться на его канал, на который в тот момент было подписано 358 человек. Меньше, чем за два часа количество подписчиков канала бурятского мальчика превысило 800 человек.Как следует из выложенных на канале видеозаписей, они посвящены разным темам, в том числе экологии, борьбе с мусором, спорту, событиям в жизни ребенка и региона, где он живет, красотам Бурятии и Байкала.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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улан-удэ
владивосток
байкал
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общество, улан-удэ, владивосток, владимир путин, байкал, республика бурятия
13:36 01.09.2021 (обновлено: 14:03 01.09.2021)
 
Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии

После беседы с Путиным число подписчиков Youtube-канала мальчика из Бурятии выросло вдвое

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. У мальчика из Бурятии, который во время разговора с Владимиром Путиным попросил президента подписаться на его Youtube-канал, более чем вдвое выросло количество подписчиков меньше чем за два часа, свидетельствуют данные видеохостинга.
В среду на встрече президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке мальчик Егор из Улан-Удэ задал Путину вопрос по поводу выделения средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал. Путин объяснил, что уже принято решение и выделено финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии.
После ответа на вопрос мальчик рассказал, что делает передачу на Youtube "Красная вилка" и попросил президента подписаться на его канал, на который в тот момент было подписано 358 человек. Меньше, чем за два часа количество подписчиков канала бурятского мальчика превысило 800 человек.
Как следует из выложенных на канале видеозаписей, они посвящены разным темам, в том числе экологии, борьбе с мусором, спорту, событиям в жизни ребенка и региона, где он живет, красотам Бурятии и Байкала.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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ОбществоУлан-УдэВладивостокВладимир ПутинБайкалРеспублика Бурятия
 
 
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