https://ria.ru/20210901/podpischiki-1748156088.html

Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии

Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии - РИА Новости, 01.09.2021

Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии

У мальчика из Бурятии, который во время разговора с Владимиром Путиным попросил президента подписаться на его Youtube-канал, более чем вдвое выросло количество... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:36

2021-09-01T13:36

2021-09-01T14:03

общество

улан-удэ

владивосток

владимир путин

байкал

республика бурятия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. У мальчика из Бурятии, который во время разговора с Владимиром Путиным попросил президента подписаться на его Youtube-канал, более чем вдвое выросло количество подписчиков меньше чем за два часа, свидетельствуют данные видеохостинга.В среду на встрече президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке мальчик Егор из Улан-Удэ задал Путину вопрос по поводу выделения средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал. Путин объяснил, что уже принято решение и выделено финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии.После ответа на вопрос мальчик рассказал, что делает передачу на Youtube "Красная вилка" и попросил президента подписаться на его канал, на который в тот момент было подписано 358 человек. Меньше, чем за два часа количество подписчиков канала бурятского мальчика превысило 800 человек.Как следует из выложенных на канале видеозаписей, они посвящены разным темам, в том числе экологии, борьбе с мусором, спорту, событиям в жизни ребенка и региона, где он живет, красотам Бурятии и Байкала.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210729/tantsy-1743415263.html

улан-удэ

владивосток

байкал

республика бурятия

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общество, улан-удэ, владивосток, владимир путин, байкал, республика бурятия