00:40 01.09.2021 (обновлено: 06:46 01.09.2021)
Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена
Представитель Белого дома Джен Псаки пообещала вывезти переводчика, спасшего Байдена
© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США вывезут из Афганистана местного переводчика, который работал с президентом США Джо Байденом и не успел покинуть страну до ухода оттуда американских войск, пообещала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Газета Wall Street Journal ранее опубликовала статью об афганце, который сопровождал Байдена - тогда сенатора США - в его поездке в Афганистан 13 лет назад и помог ему, когда вертолет совершил вынужденную посадку из-за снежной бури.
"Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю... Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе. Именно это мы намерены сделать", - ответила Псаки на вопрос, что может сказать Белый дом переводчику.
Сейчас переводчик вынужден скрываться от движения "Талибан"*, говорится в статье.
США накануне вывели войска из Афганистана и завершили организованную эвакуацию через аэропорт Кабула своих граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска, включая тысячи афганских переводчиков.
*Запрещенная в России террористическая организация