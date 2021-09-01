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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/perevodchik-1748088174.html
Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена
Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена - РИА Новости, 01.09.2021
Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена
США вывезут из Афганистана местного переводчика, который работал с президентом США Джо Байденом и не успел покинуть страну до ухода оттуда американских войск,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T00:40
2021-09-01T06:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США вывезут из Афганистана местного переводчика, который работал с президентом США Джо Байденом и не успел покинуть страну до ухода оттуда американских войск, пообещала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Газета Wall Street Journal ранее опубликовала статью об афганце, который сопровождал Байдена - тогда сенатора США - в его поездке в Афганистан 13 лет назад и помог ему, когда вертолет совершил вынужденную посадку из-за снежной бури.Сейчас переводчик вынужден скрываться от движения "Талибан"*, говорится в статье.США накануне вывели войска из Афганистана и завершили организованную эвакуацию через аэропорт Кабула своих граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска, включая тысячи афганских переводчиков.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, афганистан, джо байден
00:40 01.09.2021 (обновлено: 06:46 01.09.2021)
 
Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена

Представитель Белого дома Джен Псаки пообещала вывезти переводчика, спасшего Байдена

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Stringer
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США вывезут из Афганистана местного переводчика, который работал с президентом США Джо Байденом и не успел покинуть страну до ухода оттуда американских войск, пообещала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Газета Wall Street Journal ранее опубликовала статью об афганце, который сопровождал Байдена - тогда сенатора США - в его поездке в Афганистан 13 лет назад и помог ему, когда вертолет совершил вынужденную посадку из-за снежной бури.
"Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю... Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе. Именно это мы намерены сделать", - ответила Псаки на вопрос, что может сказать Белый дом переводчику.
Сейчас переводчик вынужден скрываться от движения "Талибан"*, говорится в статье.
США накануне вывели войска из Афганистана и завершили организованную эвакуацию через аэропорт Кабула своих граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска, включая тысячи афганских переводчиков.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо Байден
 
 
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