https://ria.ru/20210901/perevodchik-1748088174.html

Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена

Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена - РИА Новости, 01.09.2021

Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена

США вывезут из Афганистана местного переводчика, который работал с президентом США Джо Байденом и не успел покинуть страну до ухода оттуда американских войск,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T00:40

2021-09-01T00:40

2021-09-01T06:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США вывезут из Афганистана местного переводчика, который работал с президентом США Джо Байденом и не успел покинуть страну до ухода оттуда американских войск, пообещала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Газета Wall Street Journal ранее опубликовала статью об афганце, который сопровождал Байдена - тогда сенатора США - в его поездке в Афганистан 13 лет назад и помог ему, когда вертолет совершил вынужденную посадку из-за снежной бури.Сейчас переводчик вынужден скрываться от движения "Талибан"*, говорится в статье.США накануне вывели войска из Афганистана и завершили организованную эвакуацию через аэропорт Кабула своих граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска, включая тысячи афганских переводчиков.*Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/afganistan-1748003455.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден