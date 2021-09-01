https://ria.ru/20210901/pandemiya-1748240914.html

В Саратовской области раскритиковали празднование Дня города в Энгельсе

В Саратовской области раскритиковали празднование Дня города в Энгельсе - РИА Новости, 01.09.2021

В Саратовской области раскритиковали празднование Дня города в Энгельсе

Минздрав Саратовской области крайне отрицательно относится к проведению массового празднования Дня города в Энгельсе на фоне ограничительных мер из-за угрозы... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:29

2021-09-01T21:29

2021-09-01T21:29

саратовская область

энгельсский район

энгельс

здоровье - общество

олег костин (пловец)

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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минздрав Саратовской области крайне отрицательно относится к проведению массового празднования Дня города в Энгельсе на фоне ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено, как в День города в Энгельсе 29 августа в центре площадь Ленина была полностью заполнена людьми, которые в основном были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. При этом по заявлению администрации Энгельсского района, на центральной площади Энгельса, которая вмещает до 20 тысяч человек, в День города одномоментно собиралось не более тысячи."К сожалению, от коронавирусной инфекции продолжают умирать люди, с начала эпидемии в регионе скончалось 2342 пациента, за последние сутки ... 19 человек. На этом фоне проводятся такие массовые мероприятия, как День города в Энгельсе. Безусловно, вопрос соблюдения ограничительных мероприятий - это общая компетенция, но тем не менее считаю необходимым еще раз подчеркнуть крайне отрицательное отношение минздрава к этой ситуации", - сказал Костин в среду на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.Правительство Саратовской области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 81 072 случая заражения коронавирусом, в том числе 241 за последние сутки, скончались 2342 пациента с COVID-19, выздоровели 75 079.

https://ria.ru/20210828/minzdrav-1747664755.html

https://ria.ru/20210828/vaktsinatsiya-1747671477.html

саратовская область

энгельсский район

энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, энгельсский район, энгельс, здоровье - общество, олег костин (пловец)