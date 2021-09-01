В Саратовской области раскритиковали празднование Дня города в Энгельсе
Минздрав Саратовской области раскритиковал массовое празднование Дня города в Энгельсе
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост, соединяющий Саратов и Энгельс
САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минздрав Саратовской области крайне отрицательно относится к проведению массового празднования Дня города в Энгельсе на фоне ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено, как в День города в Энгельсе 29 августа в центре площадь Ленина была полностью заполнена людьми, которые в основном были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. При этом по заявлению администрации Энгельсского района, на центральной площади Энгельса, которая вмещает до 20 тысяч человек, в День города одномоментно собиралось не более тысячи.
"К сожалению, от коронавирусной инфекции продолжают умирать люди, с начала эпидемии в регионе скончалось 2342 пациента, за последние сутки ... 19 человек. На этом фоне проводятся такие массовые мероприятия, как День города в Энгельсе. Безусловно, вопрос соблюдения ограничительных мероприятий - это общая компетенция, но тем не менее считаю необходимым еще раз подчеркнуть крайне отрицательное отношение минздрава к этой ситуации", - сказал Костин в среду на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.
Правительство Саратовской области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 81 072 случая заражения коронавирусом, в том числе 241 за последние сутки, скончались 2342 пациента с COVID-19, выздоровели 75 079.