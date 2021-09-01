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Бирюков: жилые дома и соцобъекты Москвы подготовлены к отопительному сезону
Бирюков: жилые дома и соцобъекты Москвы подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 01.09.2021
Бирюков: жилые дома и соцобъекты Москвы подготовлены к отопительному сезону
Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:34
2021-09-01T13:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
петр бирюков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Городскими службами к осенне-зимнему периоду подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления."В течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей. Все системы и оборудование тщательно проверяются и тестируются, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и не допустить возможные сбои", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 17 тысяч километров тепловых сетей, 10,5 тысячи тепловых пунктов, 182 котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, 163 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 5 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тысячи колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 2,2 тысячи километров газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 43 километра газопровода.Заместитель мэра отметил, что в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей. В этом году асфальтобетонное покрытие обновят на почти 2,8 тысячи дорожных объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров, запланирован ремонт более 30 мостовых сооружений.
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москва, мосгаз, петр бирюков
13:34 01.09.2021
 

Бирюков: жилые дома и соцобъекты Москвы подготовлены к отопительному сезону

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Городскими службами к осенне-зимнему периоду подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", - отметил Бирюков.
Сотрудники Россети Московский регион
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Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления.
"В течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей. Все системы и оборудование тщательно проверяются и тестируются, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и не допустить возможные сбои", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 17 тысяч километров тепловых сетей, 10,5 тысячи тепловых пунктов, 182 котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, 163 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 5 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тысячи колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 2,2 тысячи километров газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 43 километра газопровода.
Заместитель мэра отметил, что в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей. В этом году асфальтобетонное покрытие обновят на почти 2,8 тысячи дорожных объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров, запланирован ремонт более 30 мостовых сооружений.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгазПетр Бирюков
 
 
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