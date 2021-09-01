https://ria.ru/20210901/operatsiya-1748226392.html

Силовики задержали 224 человека за контрабанду наркотиков

Силовики задержали 224 человека за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 01.09.2021

Силовики задержали 224 человека за контрабанду наркотиков

В рамках антинаркотической спецоперации российских силовиков с 9 по 18 августа совместно несколькими службами задержаны 224 человека, из них восемь иностранцев, РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:20

2021-09-01T19:20

2021-09-01T19:20

происшествия

астраханская область

ставропольский край

волгоградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В рамках антинаркотической спецоперации российских силовиков с 9 по 18 августа совместно несколькими службами задержаны 224 человека, из них восемь иностранцев, всего выявлено 241 наркопреступление, сообщили в пресс-центре МВД РФ."В период с 9 по 18 августа 2021 года МВД России совместно с ФСБ России, ФТС России, Минобороны России и Росгвардией на территории республик Дагестан и Калмыкия, Ставропольского края, а также Волгоградской и Астраханской областей проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Звезда Каспия – 2021", - говорится в сообщении.Уточняется, что она была направлена на перекрытие контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов в Россию через страны Каспийского бассейна.По информации пресс-центра, в ходе спецоперации выявлено 241 наркопреступление, из них 52 - по фактам сбыта, 11 - совершенных в групповых формах, 5 - связанных с контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ. Было обнаружено более 187 килограммов наркотиков."По подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков задержано 224 гражданина, из них восемь иностранных", - сообщил пресс-центр.К административной ответственности были привлечены 250 человек, а также задержаны пять человек, находившиеся в розыске за наркопреступления.Кроме того, отметили в пресс-центре, выявлено 61 преступление, связанное с оборотом оружия и боеприпасов. Изъято 77 единиц огнестрельного и 26 холодного оружия, 700 боеприпасов различного калибра, свыше двух килограммов взрывчатых веществ и шесть взрывных устройств.

https://ria.ru/20210812/narkotiki-1745526607.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/fsb-1744047418.html

астраханская область

ставропольский край

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астраханская область, ставропольский край, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия