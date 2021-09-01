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Силовики задержали 224 человека за контрабанду наркотиков
Силовики задержали 224 человека за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 01.09.2021
Силовики задержали 224 человека за контрабанду наркотиков
В рамках антинаркотической спецоперации российских силовиков с 9 по 18 августа совместно несколькими службами задержаны 224 человека, из них восемь иностранцев, РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:20
2021-09-01T19:20
происшествия
астраханская область
ставропольский край
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В рамках антинаркотической спецоперации российских силовиков с 9 по 18 августа совместно несколькими службами задержаны 224 человека, из них восемь иностранцев, всего выявлено 241 наркопреступление, сообщили в пресс-центре МВД РФ."В период с 9 по 18 августа 2021 года МВД России совместно с ФСБ России, ФТС России, Минобороны России и Росгвардией на территории республик Дагестан и Калмыкия, Ставропольского края, а также Волгоградской и Астраханской областей проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Звезда Каспия – 2021", - говорится в сообщении.Уточняется, что она была направлена на перекрытие контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов в Россию через страны Каспийского бассейна.По информации пресс-центра, в ходе спецоперации выявлено 241 наркопреступление, из них 52 - по фактам сбыта, 11 - совершенных в групповых формах, 5 - связанных с контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ. Было обнаружено более 187 килограммов наркотиков."По подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков задержано 224 гражданина, из них восемь иностранных", - сообщил пресс-центр.К административной ответственности были привлечены 250 человек, а также задержаны пять человек, находившиеся в розыске за наркопреступления.Кроме того, отметили в пресс-центре, выявлено 61 преступление, связанное с оборотом оружия и боеприпасов. Изъято 77 единиц огнестрельного и 26 холодного оружия, 700 боеприпасов различного калибра, свыше двух килограммов взрывчатых веществ и шесть взрывных устройств.
https://ria.ru/20210812/narkotiki-1745526607.html
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происшествия, астраханская область, ставропольский край, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
19:20 01.09.2021
 
Силовики задержали 224 человека за контрабанду наркотиков

Силовые ведомства провели совместную антинаркотическую операцию, задержали 224 человека

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В рамках антинаркотической спецоперации российских силовиков с 9 по 18 августа совместно несколькими службами задержаны 224 человека, из них восемь иностранцев, всего выявлено 241 наркопреступление, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"В период с 9 по 18 августа 2021 года МВД России совместно с ФСБ России, ФТС России, Минобороны России и Росгвардией на территории республик Дагестан и Калмыкия, Ставропольского края, а также Волгоградской и Астраханской областей проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Звезда Каспия – 2021", - говорится в сообщении.
Уточняется, что она была направлена на перекрытие контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов в Россию через страны Каспийского бассейна.
По информации пресс-центра, в ходе спецоперации выявлено 241 наркопреступление, из них 52 - по фактам сбыта, 11 - совершенных в групповых формах, 5 - связанных с контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ. Было обнаружено более 187 килограммов наркотиков.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 18:24
На Кубани задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками
"По подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков задержано 224 гражданина, из них восемь иностранных", - сообщил пресс-центр.
К административной ответственности были привлечены 250 человек, а также задержаны пять человек, находившиеся в розыске за наркопреступления.
Кроме того, отметили в пресс-центре, выявлено 61 преступление, связанное с оборотом оружия и боеприпасов. Изъято 77 единиц огнестрельного и 26 холодного оружия, 700 боеприпасов различного калибра, свыше двух килограммов взрывчатых веществ и шесть взрывных устройств.
Пытавшийся переправить из РФ головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса гражданин Украины в суде. Кадр видео
2 августа, 17:48В России
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ПроисшествияАстраханская областьСтавропольский крайВолгоградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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