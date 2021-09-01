https://ria.ru/20210901/odnoklassniki-1748159149.html

Одноклассники обновили музыкальный раздел

Одноклассники обновили музыкальный раздел - РИА Новости, 01.09.2021

Одноклассники обновили музыкальный раздел

Одноклассники разрешили скачивать музыку в своем приложении. Треки будут доступны без интернета по подписке на музыкальный сервис соцсети. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:48

2021-09-01T13:48

2021-09-01T13:48

одноклассники

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Одноклассники разрешили скачивать музыку в своем приложении. Треки будут доступны без интернета по подписке на музыкальный сервис соцсети. Пока функция доступна только пользователям Android, в ближайшее время ее добавят и на iOS. Подписка обойдется пользователям в 169 рублей в месяц, для новых пользователей действует специальная цена — 75 рублей в месяц в течение полугода. При этом возможность слушать треки в музыкальном сервисе ОК остается бесплатной: в открытом мобильном приложении или с компьютера.

https://ria.ru/20210827/vkontakte-1747475673.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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