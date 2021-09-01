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Одноклассники обновили музыкальный раздел
Одноклассники обновили музыкальный раздел - РИА Новости, 01.09.2021
Одноклассники обновили музыкальный раздел
Одноклассники разрешили скачивать музыку в своем приложении. Треки будут доступны без интернета по подписке на музыкальный сервис соцсети. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:48
2021-09-01T13:48
одноклассники
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Одноклассники разрешили скачивать музыку в своем приложении. Треки будут доступны без интернета по подписке на музыкальный сервис соцсети. Пока функция доступна только пользователям Android, в ближайшее время ее добавят и на iOS. Подписка обойдется пользователям в 169 рублей в месяц, для новых пользователей действует специальная цена — 75 рублей в месяц в течение полугода. При этом возможность слушать треки в музыкальном сервисе ОК остается бесплатной: в открытом мобильном приложении или с компьютера.
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одноклассники
13:48 01.09.2021
 

Одноклассники обновили музыкальный раздел

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка социальной сети "Одноклассники" на экране мобильного телефона
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Одноклассники разрешили скачивать музыку в своем приложении. Треки будут доступны без интернета по подписке на музыкальный сервис соцсети.
Пока функция доступна только пользователям Android, в ближайшее время ее добавят и на iOS. Подписка обойдется пользователям в 169 рублей в месяц, для новых пользователей действует специальная цена — 75 рублей в месяц в течение полугода.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 11:28
ВКонтакте разрешила скачивать музыку прямо в приложении
При этом возможность слушать треки в музыкальном сервисе ОК остается бесплатной: в открытом мобильном приложении или с компьютера.
 
Одноклассники
 
 
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