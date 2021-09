Måneskin в России: о Little Big, Роскосмосе и русских

https://ria.ru/20210901/mneskin-1748121233.html

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости, Нелли Бондаренко. Участники итальянской группы Måneskin, одержавшей победу на Евровидении в 2021 году, признались, что знакомы с творчеством российской группы Little Big и подписаны на аккаунт Роскосмоса в социальных сетях, а также рассказали, какими прозвищами привыкли называть друг друга и какую фанатскую выходку считают самой странной.Встреча музыкантов с российскими фанатами была организована "Яндекс.Музыкой" впервые, она прошла во вторник в Парке Горького на площадке "Плюс Дачи".О музыке и вдохновенииБыть рок-исполнителями, по словам музыкантов, сейчас непросто."Для меня самый главный вызов был в том, чтобы заниматься этой музыкой в Италии, потому что жанр музыки, который мы представляем, в Италии не очень популярен, по крайней мере, так было какое-то время. Нас всегда уговаривали сменить направление, быть более в мейнстриме, но мы старались никогда не изменять себе", – рассказала басистка Виктория Де Анжелис.Она добавила, что вернуть моду на рок в Италии непросто, так как многие радиостанции не хотят поддерживать этот жанр, достаточно часто рок-музыканты слышат отказы, из-за чего им бывает сложно верить в себя и продолжать двигаться выбранным путем."Конечно же, мы будем продолжать заниматься рок-музыкой, потому что она отражает нашу сущность", – подчеркнула Де Анжелис.Источником вдохновения для музыкантов, по словам вокалиста группы Дамиано Давида, служит личный опыт."На самом деле, меня всегда вдохновляют разные вещи, зависит от случая, но чаще всего я основываюсь на личном опыте", – отметил он.О Маниже и ЕвровиденииНеизбежно во время встречи затронули и тему прошедшего в Роттердаме Евровидения. Победителей спросили о российской участнице конкурса Маниже: чего, на их взгляд, ей не хватило до победы."Я не думаю, что Маниже чего-то не хватило, она большая молодец и то послание, которое она попыталась донести до широкой аудитории на Евровидении, действительно очень важно", – прокомментировала Де Анжелис."Просто мы были настолько хороши, что у неё не было шансов", - пошутила она.О России и русскихУчастники группы сообщили, что в России они впервые и пока не успели ознакомиться с достопримечательностями Москвы. Однако с российскими музыкантами они знакомы – признались, что слушают группу Little Big.А вот с творчеством Аллы Пугачевой музыканты не знакомы, знает лишь одну ее песню "Будь или не будь", которую в социальных сетях часто монтируют с их композицией "I wanna be your slave". О совместном творчестве речь пока не идет, добавили артисты.На вопрос, хотели бы они научиться говорить по-русски, ребята единогласно ответили: "Да", однако на данном этапе их знания ограничиваются лишь тремя словами: "Привет. Водка. Голый".О россиянах у итальянских музыкантов сложилось хорошее впечатление. "Мы получили в подарок шапку-ушанку, бутылку водки и красную икру. Русские люди нам очень нравятся: они очень живые и энергичные", – рассказал Давид.С Россией барабанщика Итана Торкио связывает особая тема – интерес к космосу."Когда мне было лет 12, я очень увлекся космосом и астрофизикой. Я подписан не только в Instagram, но и в Facebook на страницу Роскосмоса", – поделился музыкант.О фанатах и причудахВопрос одной из присутствующих на площадке о наиболее странных фанатских выходках заставил группу задуматься на несколько минут, так как случаев было много."Однажды одна уже не очень молодая фанатка пригласила меня домой, чтобы я познакомился с ее детьми. Это мне показалось слишком", – признался Давид, добавив, что от приглашения он отказался.Перейдя от фанатских причуд к собственным, вокалист рассказал, что обожает разгадывать кроссворды, а перед встречей с фанатами практически до последнего момента решал судоку.О татуировках и прозвищахТе, чьи имена во всем мире узнали после Евровидения–2021, этими именами называют друг друга не так часто. Гитарист Томас Раджи обычно называет басистку Викторию Де Анжелис мужским именем Винченцо. Самого Раджи команда предпочитает называть Антонио или Тони, Итана Торкио – Эдгаром, а Дамиано Давид привык к обращению Дэмски или Дэм.У каждого из участников есть татуировка с названием группы, и не только она одна. Так, Давид признался, что у него есть татуировка, где на датском языке написано слово "пиво"."Почему я ее сделал? Мы были в Копенгагене и выпили, наверное, 15 кружек пива, потому что боялись кататься на американских горках", – вспомнил музыкант.Итальянская группа Måneskin была образована в 2015 году. Широкую популярность музыканты приобрели после победы на Евровидении в 2021 году, где они исполнили композицию Zitti e Buoni.

