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Москву накрыл сильный ливень
Москву накрыл сильный ливень - РИА Новости, 01.09.2021
Москву накрыл сильный ливень
Непогода накрыла Москву в среду днем, сильный ливень сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:33
2021-09-01T16:33
2021-09-01T16:33
общество
москва
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Непогода накрыла Москву в среду днем, сильный ливень сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости.Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь идет практически во всех районах столицы.По наблюдению корреспондента РИА Новости, вода скапливается на дорогах и тротуарах, дует порывистый ветер.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что 1 сентября в Москве может выпасть до 15% от месячной нормы осадков.
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общество, москва, погода, елена волосюк
Москву накрыл сильный ливень
В Москве начался сильный ливень с порывистым ветром