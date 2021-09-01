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Москву накрыл сильный ливень

Москву накрыл сильный ливень - РИА Новости, 01.09.2021

Москву накрыл сильный ливень

Непогода накрыла Москву в среду днем, сильный ливень сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:33

2021-09-01T16:33

2021-09-01T16:33

общество

москва

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Непогода накрыла Москву в среду днем, сильный ливень сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости.Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь идет практически во всех районах столицы.По наблюдению корреспондента РИА Новости, вода скапливается на дорогах и тротуарах, дует порывистый ветер.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что 1 сентября в Москве может выпасть до 15% от месячной нормы осадков.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, елена волосюк