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Москву накрыл сильный ливень
Москву накрыл сильный ливень - РИА Новости, 01.09.2021
Москву накрыл сильный ливень
Непогода накрыла Москву в среду днем, сильный ливень сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:33
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общество
москва
погода
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Непогода накрыла Москву в среду днем, сильный ливень сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости.Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь идет практически во всех районах столицы.По наблюдению корреспондента РИА Новости, вода скапливается на дорогах и тротуарах, дует порывистый ветер.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что 1 сентября в Москве может выпасть до 15% от месячной нормы осадков.
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общество, москва, погода, елена волосюк
16:33 01.09.2021
 
Москву накрыл сильный ливень

В Москве начался сильный ливень с порывистым ветром

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Непогода накрыла Москву в среду днем, сильный ливень сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь идет практически во всех районах столицы.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, вода скапливается на дорогах и тротуарах, дует порывистый ветер.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что 1 сентября в Москве может выпасть до 15% от месячной нормы осадков.
 
ОбществоМоскваПогодаЕлена Волосюк
 
 
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