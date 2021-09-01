https://ria.ru/20210901/lavrov-1748135829.html
США и Россия готовят новые контакты по кибербезопасности, заявил Лавров
США и Россия готовят новые контакты по кибербезопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2021
США и Россия готовят новые контакты по кибербезопасности, заявил Лавров
Россия и США готовят новые контакты по кибербезопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:00
2021-09-01T12:00
2021-09-01T12:00
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия и США готовят новые контакты по кибербезопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В общих чертах (представители РФ и США) говорили о необходимости наладить диалог по кибербезопасности. Это еще одна тема, по которой мы не могли достучаться до Вашингтона несколько лет... Такие контакты на эту тему тоже сейчас готовятся. Поэтому есть основания полагать, что по каким-то направлениям мы чуть-чуть снизим напряженность на международной арене", - заявил глава Лавров на встрече со студентами МГИМО.
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в мире, сша, вашингтон (город), мгимо, сергей лавров, россия
США и Россия готовят новые контакты по кибербезопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США и Россия готовят новые контакты по кибербезопасности