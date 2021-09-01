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Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
Заявления президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:53
2021-09-01T11:36
политика
сергей лавров
сша
франция
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в одни-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", - сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО."Мы приветствуем такие заявления. Мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались", - отметил министр."Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее", - добавил Лавров.В понедельник США завершили вывод войск и 20-летнюю миссию в Афганистане. Во вторник в своем обращении к нации Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
https://ria.ru/20210831/bayden-1748082662.html
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748092423.html
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политика, сергей лавров, сша, франция, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эммануэль макрон
10:53 01.09.2021 (обновлено: 11:36 01.09.2021)
 
Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран

Глава МИД Лавров назвал заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран позитивным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в одни-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", - сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО.
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"Мы приветствуем такие заявления. Мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались", - отметил министр.
"Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее", - добавил Лавров.
В понедельник США завершили вывод войск и 20-летнюю миссию в Афганистане. Во вторник в своем обращении к нации Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
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ПолитикаСергей ЛавровСШАФранцияДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Эммануэль Макрон
 
 
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