https://ria.ru/20210901/latviya-1748154023.html
В Латвии заявили, что не откажутся от перевода всех школ на латышский язык
В Латвии заявили, что не откажутся от перевода всех школ на латышский язык - РИА Новости, 01.09.2021
В Латвии заявили, что не откажутся от перевода всех школ на латышский язык
Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце не намерена отказываться от перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:22
2021-09-01T13:22
2021-09-01T13:22
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РИГА, 1 сен – РИА Новости. Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце не намерена отказываться от перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.В 2004 году в Латвии был взят курс на перевод русских школ на латышский язык обучения. Тогда власти ввели языковые пропорции: 60% предметов должны преподаваться на латышском языке, 40% на языке нацменьшинства – русском. Правительство приняло решение о полном переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения с 1 сентября 2021 года."Я ни при каких условиях не намерена отклоняться от курса, взятого на обучение на государственном языке. Плавно будем это делать, выявляя трудности, которые мешают этому процессу", - сказала министр.Она также отметила, что Латвия 30 лет является независимым государством, где латышский - единственный государственный язык, поэтому подобный переход необходим.В Латвии проживает менее 2 миллионов человек. Из них около 40% считают русский язык своим родным. В стране один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20210728/latviya-1743274326.html
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в мире, латвия, русский язык в мире
В Латвии заявили, что не откажутся от перевода всех школ на латышский язык
Министр образования Латвии Муйжниеце: продолжим курс на обучение на государственном языке
РИГА, 1 сен – РИА Новости.
Министр образования и науки Латвии
Анита Муйжниеце не намерена отказываться от перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.
В 2004 году в Латвии был взят курс на перевод русских школ на латышский язык обучения. Тогда власти ввели языковые пропорции: 60% предметов должны преподаваться на латышском языке, 40% на языке нацменьшинства – русском. Правительство приняло решение о полном переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения с 1 сентября 2021 года.
"Я ни при каких условиях не намерена отклоняться от курса, взятого на обучение на государственном языке. Плавно будем это делать, выявляя трудности, которые мешают этому процессу", - сказала министр.
Она также отметила, что Латвия 30 лет является независимым государством, где латышский - единственный государственный язык, поэтому подобный переход необходим.
В Латвии проживает менее 2 миллионов человек. Из них около 40% считают русский язык своим родным. В стране один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.