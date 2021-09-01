https://ria.ru/20210901/kuznetsova-1748183349.html

Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент

Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент - РИА Новости, 01.09.2021

Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент

Родители озабочены тем, что их дети видят в интернете, соответствующие обращения поступают в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:44

2021-09-01T15:44

2021-09-01T15:44

общество

технологии

национальная медиа группа

газпром-медиа холдинг

анна кузнецова

миа "россия сегодня"

яндекс

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Родители озабочены тем, что их дети видят в интернете, соответствующие обращения поступают в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, заявила федеральный омбудсмен.Ранее сообщалось, что "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Так, российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии."Поступают обращения в аппарат уполномоченного, в которых звучит озабоченность родителей тем, что они видят в сети интернет. Сегодня ни для кого не секрет, что все, что может ребенок найти там, формирует его личность, влияет на его воспитание, на его отношения, на ценности", - сказала Кузнецова в ходе церемонии подписания "добровольных обязательств" компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде на площадке МИА "Россия сегодня".Омбудсмен считает принципиально важным, что компании возьмут ответственность за то, что будет окружать детей в интернете."Сегодня развиваются ресурсы, которые блокируют деструктивные проявления в интернете. Важно развивать и создание позитивного контента, предусмотреть возрастные маркировки и продвижение этого контента", - заключила Кузнецова.

https://ria.ru/20210901/znanie-1748182272.html

https://ria.ru/20210901/kontent-1748180892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, национальная медиа группа , газпром-медиа холдинг, анна кузнецова, миа "россия сегодня", яндекс, россия, альянс по защите детей в цифровой среде