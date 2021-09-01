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Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент
Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент - РИА Новости, 01.09.2021
Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент
Родители озабочены тем, что их дети видят в интернете, соответствующие обращения поступают в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:44
2021-09-01T15:44
общество
технологии
национальная медиа группа
газпром-медиа холдинг
анна кузнецова
миа "россия сегодня"
яндекс
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Родители озабочены тем, что их дети видят в интернете, соответствующие обращения поступают в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, заявила федеральный омбудсмен.Ранее сообщалось, что "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Так, российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии."Поступают обращения в аппарат уполномоченного, в которых звучит озабоченность родителей тем, что они видят в сети интернет. Сегодня ни для кого не секрет, что все, что может ребенок найти там, формирует его личность, влияет на его воспитание, на его отношения, на ценности", - сказала Кузнецова в ходе церемонии подписания "добровольных обязательств" компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде на площадке МИА "Россия сегодня".Омбудсмен считает принципиально важным, что компании возьмут ответственность за то, что будет окружать детей в интернете."Сегодня развиваются ресурсы, которые блокируют деструктивные проявления в интернете. Важно развивать и создание позитивного контента, предусмотреть возрастные маркировки и продвижение этого контента", - заключила Кузнецова.
https://ria.ru/20210901/znanie-1748182272.html
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общество, технологии, национальная медиа группа , газпром-медиа холдинг, анна кузнецова, миа "россия сегодня", яндекс, россия, альянс по защите детей в цифровой среде
15:44 01.09.2021
 
Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент

Омбудсмен Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент в интернете

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Родители озабочены тем, что их дети видят в интернете, соответствующие обращения поступают в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, заявила федеральный омбудсмен.
Ранее сообщалось, что "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Так, российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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"Поступают обращения в аппарат уполномоченного, в которых звучит озабоченность родителей тем, что они видят в сети интернет. Сегодня ни для кого не секрет, что все, что может ребенок найти там, формирует его личность, влияет на его воспитание, на его отношения, на ценности", - сказала Кузнецова в ходе церемонии подписания "добровольных обязательств" компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде на площадке МИА "Россия сегодня".
Омбудсмен считает принципиально важным, что компании возьмут ответственность за то, что будет окружать детей в интернете.
"Сегодня развиваются ресурсы, которые блокируют деструктивные проявления в интернете. Важно развивать и создание позитивного контента, предусмотреть возрастные маркировки и продвижение этого контента", - заключила Кузнецова.
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ОбществоТехнологииНациональная Медиа ГруппаГазпром-Медиа ХолдингАнна КузнецоваМИА "Россия сегодня"ЯндексРоссияАльянс по защите детей в цифровой среде
 
 
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