Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент
Омбудсмен Кузнецова заявила об обращениях родителей с жалобами на контент в интернете
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Родители озабочены тем, что их дети видят в интернете, соответствующие обращения поступают в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, заявила федеральный омбудсмен.
Ранее сообщалось, что "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Так, российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии.
"Поступают обращения в аппарат уполномоченного, в которых звучит озабоченность родителей тем, что они видят в сети интернет. Сегодня ни для кого не секрет, что все, что может ребенок найти там, формирует его личность, влияет на его воспитание, на его отношения, на ценности", - сказала Кузнецова в ходе церемонии подписания "добровольных обязательств" компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде на площадке МИА "Россия сегодня".
Омбудсмен считает принципиально важным, что компании возьмут ответственность за то, что будет окружать детей в интернете.
"Сегодня развиваются ресурсы, которые блокируют деструктивные проявления в интернете. Важно развивать и создание позитивного контента, предусмотреть возрастные маркировки и продвижение этого контента", - заключила Кузнецова.