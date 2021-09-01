https://ria.ru/20210901/kovid-1748146666.html
Ученые предупредили еще об одной опасности длительного COVID-19
Ученые предупредили еще об одной опасности длительного COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
Ученые предупредили еще об одной опасности длительного COVID-19
Американские ученые выяснили, что у людей с постковидным синдромом нередко наблюдается снижение функции почек, проявляющееся через несколько месяцев после... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:48
2021-09-01T12:48
2021-09-01T12:51
наука
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биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что у людей с постковидным синдромом нередко наблюдается снижение функции почек, проявляющееся через несколько месяцев после перенесенного заболевания, причем иногда даже у тех, кто переболел в легкой форме. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Society of Nephrology.У многих людей, переболевших коронавирусной инфекцией, неблагоприятные последствия болезни сохраняются в течение нескольких месяцев после завершения острой фазы. Это состояние медики называют постковидным синдромом, или длительным ковидом. Основные его симптомы — слабость, одышка, головные и мышечные боли, когнитивные нарушения, расстройства желудочно-кишечного тракта.Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов проанализировали анализы крови людей, переболевших COVID-19, и пришли к выводу, что у многих из тех, у кого развился постковидный синдром, наблюдаются повреждения почек, которые со временем могут перерасти в хронические заболевания.Проблема заключается в том, что проявления дисфункции почек, как правило, не сопровождаются болью и другими симптомами — большинство людей не знают об этих нарушениях до тех пор, пока им не поставят диагноз. Отклонения в работе почек можно выявить только по анализу крови. Поэтому авторы предлагают внести такой анализ в скрининговые обследования пациентов после COVID-19."Наши результаты подчеркивают критическую важность оценки функции почек при уходе за пациентами, перенесшими COVID-19", — приводятся в пресс-релизе Вашингтонского университета слова руководителя исследования доктора Зияда Аль-Али (Ziyad Al-Aly), доцента медицины, директора Центра клинической эпидемиологии и руководителя Службы исследований и образования в больнице Системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов. — Если лечение почек не сделать неотъемлемой частью стратегии помощи при постковидном синдроме, мы упустим потенциальную возможность помочь сотням тысяч людей, которые не подозревают, что их функция почек ухудшилась из-за этого вируса".По оценкам авторов, около полумиллиона человек из 38 миллионов американцев, переболевших COVID-19, могут иметь в качестве последствий повреждение или заболевание почек. При этом всплеск подобных нарушений приходится на последнюю волну пандемии, связанную с вариантом дельта коронавируса.Исследователи проанализировали медицинские записи более 1,7 миллиона здоровых и инфицированных коронавирусом человек из базы данных Министерства по делам ветеранов США — крупнейшей в стране интегрированной системы оказания медицинской помощи — за период с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года. Из них более 89 тысяч человек имели подтвержденный диагноз COVID-19 и прошли через острый период в первые 30 дней болезни.Ученые выяснили, что самый высокий риск развития осложнений на почки — у тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии, но в выборку попали и некоторые пациенты с легкой формой COVID-19. Результаты показали, что люди, которые заразились вирусом, но не нуждались в госпитализации, имеют в среднем на 15 процентов выше риск развития серьезного осложнения на почки, по сравнению со здоровыми людьми.
https://ria.ru/20210831/kovid-1747966438.html
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сша, здоровье, биология, коронавирус covid-19, почки
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Американские ученые выяснили, что у людей с постковидным синдромом нередко наблюдается снижение функции почек, проявляющееся через несколько месяцев после перенесенного заболевания, причем иногда даже у тех, кто переболел в легкой форме. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Society of Nephrology
.
У многих людей, переболевших коронавирусной инфекцией, неблагоприятные последствия болезни сохраняются в течение нескольких месяцев после завершения острой фазы. Это состояние медики называют постковидным синдромом, или длительным ковидом. Основные его симптомы — слабость, одышка, головные и мышечные боли, когнитивные нарушения, расстройства желудочно-кишечного тракта.
Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов проанализировали анализы крови людей, переболевших COVID-19, и пришли к выводу, что у многих из тех, у кого развился постковидный синдром, наблюдаются повреждения почек, которые со временем могут перерасти в хронические заболевания.
Проблема заключается в том, что проявления дисфункции почек, как правило, не сопровождаются болью и другими симптомами — большинство людей не знают об этих нарушениях до тех пор, пока им не поставят диагноз. Отклонения в работе почек можно выявить только по анализу крови. Поэтому авторы предлагают внести такой анализ в скрининговые обследования пациентов после COVID-19.
"Наши результаты подчеркивают критическую важность оценки функции почек при уходе за пациентами, перенесшими COVID-19", — приводятся в пресс-релизе Вашингтонского университета слова руководителя исследования доктора Зияда Аль-Али (Ziyad Al-Aly), доцента медицины, директора Центра клинической эпидемиологии и руководителя Службы исследований и образования в больнице Системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов. — Если лечение почек не сделать неотъемлемой частью стратегии помощи при постковидном синдроме, мы упустим потенциальную возможность помочь сотням тысяч людей, которые не подозревают, что их функция почек ухудшилась из-за этого вируса".
По оценкам авторов, около полумиллиона человек из 38 миллионов американцев, переболевших COVID-19, могут иметь в качестве последствий повреждение или заболевание почек. При этом всплеск подобных нарушений приходится на последнюю волну пандемии, связанную с вариантом дельта коронавируса.
Исследователи проанализировали медицинские записи более 1,7 миллиона здоровых и инфицированных коронавирусом человек из базы данных Министерства по делам ветеранов США — крупнейшей в стране интегрированной системы оказания медицинской помощи — за период с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года. Из них более 89 тысяч человек имели подтвержденный диагноз COVID-19 и прошли через острый период в первые 30 дней болезни.
Ученые выяснили, что самый высокий риск развития осложнений на почки — у тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии, но в выборку попали и некоторые пациенты с легкой формой COVID-19. Результаты показали, что люди, которые заразились вирусом, но не нуждались в госпитализации, имеют в среднем на 15 процентов выше риск развития серьезного осложнения на почки, по сравнению со здоровыми людьми.