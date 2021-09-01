https://ria.ru/20210901/kostroma-1748172024.html

Губернатор: выпускники костромских ссузов востребованы у работодателей

Губернатор: выпускники костромских ссузов востребованы у работодателей - РИА Новости, 01.09.2021

Губернатор: выпускники костромских ссузов востребованы у работодателей

Учреждения профобразования Костромской области благодаря хорошей базе для практических занятий делают своих выпускников востребованными на рынке труда, заявил... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:50

2021-09-01T14:50

2021-09-01T14:50

костромская область

общество

костромская область

сергей ситников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:32:3582:2048_1920x0_80_0_0_f794fa1f1e4dbec4282da2f0f7329937.jpg

КОСТРОМА, 1 сент – РИА Новости. Учреждения профобразования Костромской области благодаря хорошей базе для практических занятий делают своих выпускников востребованными на рынке труда, заявил губернатор региона Сергей Ситников.В День знаний губернатор побывал в обновленных мастерских автодорожного колледжа, сообщает администрация региона. Помещения оснащены современной техникой и оборудованием. По словам руководства колледжа, созданные условия превосходят техническую базу многих автосервисов. Обучение в этих мастерских будут проходить ежегодно более 500 человек. В том числе в рамках курсов по программам центра занятости. Основное направление – подготовка квалифицированных кадров для дорожно-строительной отрасли."Такого оборудования, которое сейчас получил колледж, не имеют многие мастерские. То есть учебное заведение может предоставить для ребят возможности получения таких навыков и умений, что они будут очень востребованы у работодателя. Система профтехобразования в Костромской области развивается очень серьезно. Наши учебные заведения стали востребованы. Работодатели уже встают в очередь за выпускниками учреждений профобразования региона", - цитирует губернатора Ситникова пресс-служба областной администрации.Губернатор поставил колледжам и техникумам области задачу по подготовке высокопрофессиональных кадров, востребованных на рынке труда. Учреждения открывают новые специальности, программы обучения составляют с учетом потребностей работодателей региона, обновляют материально-техническую базу для практических занятий. Сергей Ситников подчеркнул, что до 2024 года в области будет обновлено 52 лаборатории и мастерские, которые будут укомплектованы абсолютно новой техникой. На данный момент современные мастерские открыты в политехническом и торгово-экономическом колледжах."В результате высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, которые получают выпускники колледжей и техникумов, подтверждает конкурс при поступлении. На некоторые специальности уже сегодня он достигает вузовских показателей – до 10 человек на место. В этом году около 5% поступивших в учреждения среднего профобразования – жители других регионов", - говорится в сообщении областной администрации.Власти подчеркивают, что серьезно укреплять базу для практических занятий в системе среднего профобразования позволяет президентский национальный проект "Образование", в рамках которого регион привлекает федеральные средства.

https://ria.ru/20210831/pedagogi-1748066847.html

https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577236657.html

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, костромская область, сергей ситников