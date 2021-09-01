Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20210901/kostroma-1748172024.html
Губернатор: выпускники костромских ссузов востребованы у работодателей
Губернатор: выпускники костромских ссузов востребованы у работодателей - РИА Новости, 01.09.2021
Губернатор: выпускники костромских ссузов востребованы у работодателей
Учреждения профобразования Костромской области благодаря хорошей базе для практических занятий делают своих выпускников востребованными на рынке труда, заявил... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:50
2021-09-01T14:50
костромская область
общество
костромская область
сергей ситников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:32:3582:2048_1920x0_80_0_0_f794fa1f1e4dbec4282da2f0f7329937.jpg
КОСТРОМА, 1 сент – РИА Новости. Учреждения профобразования Костромской области благодаря хорошей базе для практических занятий делают своих выпускников востребованными на рынке труда, заявил губернатор региона Сергей Ситников.В День знаний губернатор побывал в обновленных мастерских автодорожного колледжа, сообщает администрация региона. Помещения оснащены современной техникой и оборудованием. По словам руководства колледжа, созданные условия превосходят техническую базу многих автосервисов. Обучение в этих мастерских будут проходить ежегодно более 500 человек. В том числе в рамках курсов по программам центра занятости. Основное направление – подготовка квалифицированных кадров для дорожно-строительной отрасли."Такого оборудования, которое сейчас получил колледж, не имеют многие мастерские. То есть учебное заведение может предоставить для ребят возможности получения таких навыков и умений, что они будут очень востребованы у работодателя. Система профтехобразования в Костромской области развивается очень серьезно. Наши учебные заведения стали востребованы. Работодатели уже встают в очередь за выпускниками учреждений профобразования региона", - цитирует губернатора Ситникова пресс-служба областной администрации.Губернатор поставил колледжам и техникумам области задачу по подготовке высокопрофессиональных кадров, востребованных на рынке труда. Учреждения открывают новые специальности, программы обучения составляют с учетом потребностей работодателей региона, обновляют материально-техническую базу для практических занятий. Сергей Ситников подчеркнул, что до 2024 года в области будет обновлено 52 лаборатории и мастерские, которые будут укомплектованы абсолютно новой техникой. На данный момент современные мастерские открыты в политехническом и торгово-экономическом колледжах."В результате высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, которые получают выпускники колледжей и техникумов, подтверждает конкурс при поступлении. На некоторые специальности уже сегодня он достигает вузовских показателей – до 10 человек на место. В этом году около 5% поступивших в учреждения среднего профобразования – жители других регионов", - говорится в сообщении областной администрации.Власти подчеркивают, что серьезно укреплять базу для практических занятий в системе среднего профобразования позволяет президентский национальный проект "Образование", в рамках которого регион привлекает федеральные средства.
https://ria.ru/20210831/pedagogi-1748066847.html
https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577236657.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155899/60/1558996014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76c64275e0a09023f9ddac522af27294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, костромская область, сергей ситников
14:50 01.09.2021
 

Губернатор: выпускники костромских ссузов востребованы у работодателей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 1 сент – РИА Новости. Учреждения профобразования Костромской области благодаря хорошей базе для практических занятий делают своих выпускников востребованными на рынке труда, заявил губернатор региона Сергей Ситников.
В День знаний губернатор побывал в обновленных мастерских автодорожного колледжа, сообщает администрация региона. Помещения оснащены современной техникой и оборудованием. По словам руководства колледжа, созданные условия превосходят техническую базу многих автосервисов. Обучение в этих мастерских будут проходить ежегодно более 500 человек. В том числе в рамках курсов по программам центра занятости. Основное направление – подготовка квалифицированных кадров для дорожно-строительной отрасли.
Девушка с коляской гуляет по набережной реки Волги в Костроме - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 19:47Костромская область
В Костромской области разработают программу привлечения педагогов
"Такого оборудования, которое сейчас получил колледж, не имеют многие мастерские. То есть учебное заведение может предоставить для ребят возможности получения таких навыков и умений, что они будут очень востребованы у работодателя. Система профтехобразования в Костромской области развивается очень серьезно. Наши учебные заведения стали востребованы. Работодатели уже встают в очередь за выпускниками учреждений профобразования региона", - цитирует губернатора Ситникова пресс-служба областной администрации.
Губернатор поставил колледжам и техникумам области задачу по подготовке высокопрофессиональных кадров, востребованных на рынке труда. Учреждения открывают новые специальности, программы обучения составляют с учетом потребностей работодателей региона, обновляют материально-техническую базу для практических занятий. Сергей Ситников подчеркнул, что до 2024 года в области будет обновлено 52 лаборатории и мастерские, которые будут укомплектованы абсолютно новой техникой. На данный момент современные мастерские открыты в политехническом и торгово-экономическом колледжах.
"В результате высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, которые получают выпускники колледжей и техникумов, подтверждает конкурс при поступлении. На некоторые специальности уже сегодня он достигает вузовских показателей – до 10 человек на место. В этом году около 5% поступивших в учреждения среднего профобразования – жители других регионов", - говорится в сообщении областной администрации.
Власти подчеркивают, что серьезно укреплять базу для практических занятий в системе среднего профобразования позволяет президентский национальный проект "Образование", в рамках которого регион привлекает федеральные средства.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября 2020, 21:06Костромская область
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
 
Костромская областьОбществоКостромская областьСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при Талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
05:23Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов
05:20Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона
Лента новостейМолния