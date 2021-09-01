https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748129361.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста новых случаев COVID-19 зафиксирован в Москве – 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:35
2021-09-01T11:35
2021-09-01T11:35
распространение коронавируса
общество
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев COVID-19 зафиксирован в Москве – 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва – 0,08%, 2. Московская область – 0,13%, 3. Республика Алтай – 0,14%", - говорится в сообщении.
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республика алтай
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве — 0,08%