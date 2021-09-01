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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748128539.html
В России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.09.2021
В России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 18 368 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:32
2021-09-01T13:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 18 368 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Жертвами болезни стали 790 человек.Накануне сообщалось о 17 813 новых случаях. Темп прироста составляет 0,27 процента. Выписались 18 325.Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге —1312, Москве — 1229 и Подмосковье — 543; меньше всего — в Магаданской области — 27, Ненецком автономном округе — 14, и на Чукотке — девять.За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 937 333 человека, из них 184 014 скончались, 6 199 379 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 216,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 218 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 01.09.2021 (обновлено: 13:11 01.09.2021)
 
В России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 18 368 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Жертвами болезни стали 790 человек.
Накануне сообщалось о 17 813 новых случаях. Темп прироста составляет 0,27 процента. Выписались 18 325.
Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге —1312, Москве — 1229 и Подмосковье — 543; меньше всего — в Магаданской области — 27, Ненецком автономном округе — 14, и на Чукотке — девять.
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 16:56Распространение коронавируса
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За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 937 333 человека, из них 184 014 скончались, 6 199 379 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 216,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 218 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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