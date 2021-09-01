https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748128539.html

В России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.09.2021

В России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 18 368 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:32

2021-09-01T11:32

2021-09-01T13:11

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 18 368 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Жертвами болезни стали 790 человек.Накануне сообщалось о 17 813 новых случаях. Темп прироста составляет 0,27 процента. Выписались 18 325.Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге —1312, Москве — 1229 и Подмосковье — 543; меньше всего — в Магаданской области — 27, Ненецком автономном округе — 14, и на Чукотке — девять.За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 937 333 человека, из них 184 014 скончались, 6 199 379 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 216,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 218 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748033773.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии