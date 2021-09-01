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Российский бизнес ограничит вредный для детей контент в Интернете
Российский бизнес ограничит вредный для детей контент в Интернете - РИА Новости, 01.09.2021
Российский бизнес ограничит вредный для детей контент в Интернете
Российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:34
2021-09-01T15:39
общество
медиа - общество
владимир путин
национальная медиа группа
газпром-медиа холдинг
миа "россия сегодня"
яндекс
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии. РИА Новости ознакомились с документом."Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств.Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.Компании-инициаторы хартии также обязались обмениваться передовым опытом и новаторскими разработками по защите детей в интернет-пространстве, развитию их цифровых навыков и созданию комфортной и безопасной цифровой экосистемы для детей, развивать международное сотрудничество в вопросах защиты детей в интернет-среде, способствовать продвижению инициатив и подходов национальных институтов гражданского общества, технологических и медиакомпаний в этой сфере.Участники хартии будут повышать цифровую грамотность и распространять знания о возможных рисках в цифровом пространстве среди детей, педагогов и родителей, реализуя информационные и просветительские кампании, налаживать продуктивный диалог по этим темам между собой, с властью, гражданскими институтами. Они обязуются содействовать развитию механизмов саморегулирования и внедрению социально-ориентированных проектов по защите детей в цифровой среде.Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин. Медиагруппа МИА "Россия Сегодня" первой присоединилась к этому альянсу.
https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html
https://ria.ru/20210526/kirienko-1733959671.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, медиа - общество, владимир путин, национальная медиа группа , газпром-медиа холдинг, миа "россия сегодня", яндекс, россия, альянс по защите детей в цифровой среде
15:34 01.09.2021 (обновлено: 15:39 01.09.2021)
 
Российский бизнес ограничит вредный для детей контент в Интернете

Российский бизнес будет выявлять и ограничивать вредный для детей контент в Интернете

© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии. РИА Новости ознакомились с документом.
"Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств.
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Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.
Компании-инициаторы хартии также обязались обмениваться передовым опытом и новаторскими разработками по защите детей в интернет-пространстве, развитию их цифровых навыков и созданию комфортной и безопасной цифровой экосистемы для детей, развивать международное сотрудничество в вопросах защиты детей в интернет-среде, способствовать продвижению инициатив и подходов национальных институтов гражданского общества, технологических и медиакомпаний в этой сфере.
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Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин. Медиагруппа МИА "Россия Сегодня" первой присоединилась к этому альянсу.
 
ОбществоМедиа - ОбществоВладимир ПутинНациональная Медиа ГруппаГазпром-Медиа ХолдингМИА "Россия сегодня"ЯндексРоссияАльянс по защите детей в цифровой среде
 
 
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