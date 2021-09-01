https://ria.ru/20210901/kontent-1748180892.html

Российский бизнес ограничит вредный для детей контент в Интернете

Российский бизнес ограничит вредный для детей контент в Интернете - РИА Новости, 01.09.2021

Российский бизнес ограничит вредный для детей контент в Интернете

Российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:34

2021-09-01T15:34

2021-09-01T15:39

общество

медиа - общество

владимир путин

национальная медиа группа

газпром-медиа холдинг

миа "россия сегодня"

яндекс

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский бизнес в интернете будет самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному и противоправному контенту, обмениваться опытом и разработками, а также совершенствовать технические средства по защите детей в сети, об этом говорится в подписанной в среду российскими интернет-компаниями, медиахолдингами и телеком-операторами хартии. РИА Новости ознакомились с документом."Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств.Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.Компании-инициаторы хартии также обязались обмениваться передовым опытом и новаторскими разработками по защите детей в интернет-пространстве, развитию их цифровых навыков и созданию комфортной и безопасной цифровой экосистемы для детей, развивать международное сотрудничество в вопросах защиты детей в интернет-среде, способствовать продвижению инициатив и подходов национальных институтов гражданского общества, технологических и медиакомпаний в этой сфере.Участники хартии будут повышать цифровую грамотность и распространять знания о возможных рисках в цифровом пространстве среди детей, педагогов и родителей, реализуя информационные и просветительские кампании, налаживать продуктивный диалог по этим темам между собой, с властью, гражданскими институтами. Они обязуются содействовать развитию механизмов саморегулирования и внедрению социально-ориентированных проектов по защите детей в цифровой среде.Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин. Медиагруппа МИА "Россия Сегодня" первой присоединилась к этому альянсу.

https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

https://ria.ru/20210526/kirienko-1733959671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медиа - общество, владимир путин, национальная медиа группа , газпром-медиа холдинг, миа "россия сегодня", яндекс, россия, альянс по защите детей в цифровой среде