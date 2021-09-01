Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/konferentsiya-1748219715.html
Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил Путина на конференцию
Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил Путина на конференцию - РИА Новости, 01.09.2021
Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил Путина на конференцию
Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил президента РФ Владимира Путина на свою первую конференцию, такую инициативу озвучил председатель Альянса Антон РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:43
2021-09-01T18:44
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748162685_0:148:2985:1827_1920x0_80_0_0_2338ee62b10d676db591650c9c3d0578.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил президента РФ Владимира Путина на свою первую конференцию, такую инициативу озвучил председатель Альянса Антон Шингарев во время церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств."От имени собравшихся членов Альянса, мы хотим пригласить Вас, Владимир Владимирович, на первую конференцию нашего Альянса по защите в цифровой среде", - сказал Шингарев."Пока деталей особенных нет, мы ее точно хотим провести, рассказать чуть подробнее про результаты. На самом деле, у нас есть детальный план: каждая компания будет что-то развивать в своей зоне ответственности, у каждой компании свое направление", - рассказал РИА Новости председатель Альянса. Кроме того, Шингарев добавил, что точной даты конференции пока нет, планируется ее провести в текущем году.
https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748162685_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_8e2a31339304f5aa3caf68a1dcc1612f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, россия
18:43 01.09.2021 (обновлено: 18:44 01.09.2021)
 
Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил Путина на конференцию

Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил Путина на свою первую конференцию

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил президента РФ Владимира Путина на свою первую конференцию, такую инициативу озвучил председатель Альянса Антон Шингарев во время церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.
В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств.
"От имени собравшихся членов Альянса, мы хотим пригласить Вас, Владимир Владимирович, на первую конференцию нашего Альянса по защите в цифровой среде", - сказал Шингарев.
"Пока деталей особенных нет, мы ее точно хотим провести, рассказать чуть подробнее про результаты. На самом деле, у нас есть детальный план: каждая компания будет что-то развивать в своей зоне ответственности, у каждой компании свое направление", - рассказал РИА Новости председатель Альянса. Кроме того, Шингарев добавил, что точной даты конференции пока нет, планируется ее провести в текущем году.
Церемония подписания добровольных обязательств компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 13:07
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при Талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
05:23Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов
05:20Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона
Лента новостейМолния