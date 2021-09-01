https://ria.ru/20210901/konferentsiya-1748219715.html

Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил Путина на конференцию

Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил Путина на конференцию - РИА Новости, 01.09.2021

Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил Путина на конференцию

Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил президента РФ Владимира Путина на свою первую конференцию, такую инициативу озвучил председатель Альянса Антон РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:43

2021-09-01T18:43

2021-09-01T18:44

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Альянс по защите детей в цифровой среде пригласил президента РФ Владимира Путина на свою первую конференцию, такую инициативу озвучил председатель Альянса Антон Шингарев во время церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств."От имени собравшихся членов Альянса, мы хотим пригласить Вас, Владимир Владимирович, на первую конференцию нашего Альянса по защите в цифровой среде", - сказал Шингарев."Пока деталей особенных нет, мы ее точно хотим провести, рассказать чуть подробнее про результаты. На самом деле, у нас есть детальный план: каждая компания будет что-то развивать в своей зоне ответственности, у каждой компании свое направление", - рассказал РИА Новости председатель Альянса. Кроме того, Шингарев добавил, что точной даты конференции пока нет, планируется ее провести в текущем году.

https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html

россия

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общество, владимир путин, россия