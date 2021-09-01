https://ria.ru/20210901/kholod-1748169188.html

Ученые выяснили, почему с возрастом люди сильнее чувствуют холод

Ученые выяснили, почему с возрастом люди сильнее чувствуют холод - РИА Новости, 01.09.2021

Ученые выяснили, почему с возрастом люди сильнее чувствуют холод

Американские ученые выяснили, что по мере старения в организме уменьшается количество иммунных клеток, которые восстанавливают тепло тела при низких... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:00

2021-09-01T18:00

2021-09-01T18:00

наука

сша

йельский университет

здоровье

биология

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что по мере старения в организме уменьшается количество иммунных клеток, которые восстанавливают тепло тела при низких температурах. Интересно, что те же клетки помогают поддерживать нормальные метаболические функции, поэтому пожилые люди больше подвержены воспалениям и проблемам с обменом веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.Человек и другие млекопитающие обладают врожденной защитой от низких температур — механизмом терморегуляции, основанным на способности генерировать тепловую энергию из жира, хранящегося в организме. Однако с возрастом люди становятся более восприимчивыми к холоду. Ученые из Йельского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили виновника этого процесса — иммунные клетки, хранящиеся в жире.Началось все с того, что исследователи заинтересовались, почему жировые ткани содержат клетки иммунной системы, которые обычно сосредоточены в областях, подверженных воздействию патогенов, таких как носоглотка, легкие или кожа. При более детальном рассмотрении оказалось, что в жире находятся лишь определенные иммунные клетки — врожденные лимфоидные клетки 2-го типа (ILC2), которые восстанавливают тепло при низких температурах.Ученые секвенировали гены клеток молодых и старых мышей и обнаружили, что жировая ткань животных с возрастом теряет клетки ILC2. Дефицит этих клеток проявляется в ограниченной способности сжигать жир и поддерживать температуру тела в холодных условиях.После того, как авторы ввели стареющим мышам вещество, увеличивающее выработку ILC2, клетки иммунной системы восстановились, но, к удивлению ученых, животные стали еще менее терпимыми к холоду."Простое предположение состояло в том, что если мы восстановим что-то, что было потеряно, мы также вернем функции организм к нормальному состоянию, — приводятся в пресс-релизе Йельского университета слова руководителя исследования Вишва Дип Диксит (Vishwa Deep Dixit), профессора сравнительной медицины и иммунобиологии. — Но этого не произошло. Вместо того, чтобы увеличивать количество здоровых клеток молодости, фактор роста в конечном итоге умножил плохие клетки ILC2, которые так и остались в жире старых мышей".Но когда исследователи взяли клетки ILC2 у молодых мышей и трансплантировали их старшим мышам, они обнаружили, что способность старых животных к терморегуляции восстановилась."Иммунные клетки играют не только роль защиты от патогенов, но и помогают поддерживать нормальные метаболические функции жизни. Но с возрастом иммунная система меняется, и нам нужно быть осторожными, когда мы манипулируем ею, чтобы восстановить здоровье пожилых людей. То, что хорошо в молодости, может стать вредным с возрастом", — говорит ученый.

https://ria.ru/20210831/kovid-1747966438.html

https://ria.ru/20210824/antibiotiki-1747088807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, йельский университет, здоровье, биология