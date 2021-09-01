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В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов - РИА Новости, 01.09.2021
В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
Более 120 правоохранителей дежурят в киевском аэропорту "Борисполь" в связи с прилетом паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:29
2021-09-01T14:29
2021-09-01T14:30
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Более 120 правоохранителей дежурят в киевском аэропорту "Борисполь" в связи с прилетом паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю), сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.Нацполиция Украины ожидает прибытия в город Умань в этом году около 50 тысяч хасидов. Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана."Более 120 правоохранителей Киевской области во главе с заместителем начальника полиции Киевской области Максимом Очеретяным обеспечивают публичную безопасность и порядок в аэропорту "Борисполь" во время прилета паломников хасидов на территорию Украины", - говорится в сообщении ведомства.К обеспечению безопасности привлечены полицейские, патрульная полиция, взрывотехники и более 50 бойцов нацгвардии.На территории аэропорта работает ситуационный центр, который анализирует и систематизирует информацию, также координирует деятельность нарядов, привлеченных к обеспечению правопорядка во время мероприятий.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
https://ria.ru/20210820/khasidy-1746539018.html
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в мире, украина, умань, киевская область
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости.
Более 120 правоохранителей дежурят в киевском аэропорту "Борисполь" в связи с прилетом паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю), сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины
в Киевской области
.
Нацполиция Украины ожидает прибытия в город Умань
в этом году около 50 тысяч хасидов. Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.
"Более 120 правоохранителей Киевской области во главе с заместителем начальника полиции Киевской области Максимом Очеретяным обеспечивают публичную безопасность и порядок в аэропорту "Борисполь" во время прилета паломников хасидов на территорию Украины", - говорится в сообщении ведомства.
К обеспечению безопасности привлечены полицейские, патрульная полиция, взрывотехники и более 50 бойцов нацгвардии.
На территории аэропорта работает ситуационный центр, который анализирует и систематизирует информацию, также координирует деятельность нарядов, привлеченных к обеспечению правопорядка во время мероприятий.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.