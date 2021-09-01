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МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2021

МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Вероятность мощного извержения камчатского вулкана Шивелуч повысилась, пепел может выпасть на территории пяти районов полуострова, сообщает региональное... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T05:10

2021-09-01T05:10

2021-09-01T05:23

аляска

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

космос - риа наука

шивелуч

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Вероятность мощного извержения камчатского вулкана Шивелуч повысилась, пепел может выпасть на территории пяти районов полуострова, сообщает региональное управление МЧС. По словам вулканологов, такое опасное явление последний раз фиксировалось в 2019 году.Сотрудник института вулканологии Юрий Демянчук рассказал РИА Новости, что последнее серьезное извержение с излиянием лавы происходило в 2019 году."Это не очень редкое явление, последнее было в 2019 году, однако очень опасное. У нас установлены камеры и мы видим, что к вулкану едут туристы, одна-две машины постоянно есть, а в вахтовке могут быть человек десять. Посещение, конечно же, не рекомендуется сейчас", - сказал Демянчук.В МЧС добавили, что возможны пеплопады в ближайших населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов.Шивелуч активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал, происходят крупные обвалы раскаленного грунта.

https://ria.ru/20210830/vulkan-1747772914.html

аляска

шивелуч

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аляска, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), космос - риа наука, шивелуч, происшествия