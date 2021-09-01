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МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2021
МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Вероятность мощного извержения камчатского вулкана Шивелуч повысилась, пепел может выпасть на территории пяти районов полуострова, сообщает региональное... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T05:10
2021-09-01T05:23
аляска
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
космос - риа наука
шивелуч
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Вероятность мощного извержения камчатского вулкана Шивелуч повысилась, пепел может выпасть на территории пяти районов полуострова, сообщает региональное управление МЧС. По словам вулканологов, такое опасное явление последний раз фиксировалось в 2019 году.Сотрудник института вулканологии Юрий Демянчук рассказал РИА Новости, что последнее серьезное извержение с излиянием лавы происходило в 2019 году."Это не очень редкое явление, последнее было в 2019 году, однако очень опасное. У нас установлены камеры и мы видим, что к вулкану едут туристы, одна-две машины постоянно есть, а в вахтовке могут быть человек десять. Посещение, конечно же, не рекомендуется сейчас", - сказал Демянчук.В МЧС добавили, что возможны пеплопады в ближайших населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов.Шивелуч активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал, происходят крупные обвалы раскаленного грунта.
https://ria.ru/20210830/vulkan-1747772914.html
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аляска, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), космос - риа наука, шивелуч, происшествия
05:10 01.09.2021 (обновлено: 05:23 01.09.2021)
 
МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

МЧС заявило об угрозе мощного извержения вулкана на Камчатке в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Вероятность мощного извержения камчатского вулкана Шивелуч повысилась, пепел может выпасть на территории пяти районов полуострова, сообщает региональное управление МЧС. По словам вулканологов, такое опасное явление последний раз фиксировалось в 2019 году.

"В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. Извержение может сопровождаться подъёмом пепловых вулканических облаков до 18 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", - сообщили в МЧС, уточнив, что таково заключение общего совета ИВиС ДВО РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов.

Сотрудник института вулканологии Юрий Демянчук рассказал РИА Новости, что последнее серьезное извержение с излиянием лавы происходило в 2019 году.
"Это не очень редкое явление, последнее было в 2019 году, однако очень опасное. У нас установлены камеры и мы видим, что к вулкану едут туристы, одна-две машины постоянно есть, а в вахтовке могут быть человек десять. Посещение, конечно же, не рекомендуется сейчас", - сказал Демянчук.
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В МЧС добавили, что возможны пеплопады в ближайших населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов.

"Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Шивелуч", - добавили в ведомстве.

Шивелуч активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал, происходят крупные обвалы раскаленного грунта.
 
АляскаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Космос - РИА НаукаШивелучПроисшествия
 
 
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